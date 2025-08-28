Cerrar X
24b41e0a_4298_4013_b7f3_55a71821c8b0_ab7d87272e
Nuevo León

Cuerpo de bebé fue hallado en camión de basura en Escobedo

Empleados de un camión recolector de basura realizaron el cruel hallazgo de un bebé sin vida que presuntamente fue tirado

  • 28
  • Agosto
    2025

El cuerpo de un bebé fue localizado entre bolsas de basura al interior de un camión recolector, cuando personal de una empresa de recolección se disponía a compactar los desechos en calles del municipio de Escobedo.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Pedro Ferriz Santa Cruz, en la colonia San Marcos II sector.

Según las autoridades, los trabajadores habían recorrido varias calles recolectando residuos y fue al llegar a ese punto donde se preparaban para realizar la compactación, cuando notaron que entre las bolsas se encontraba el cuerpo de una menor.

De acuerdo con las primeras versiones, se trataría de una bebé, aunque aún no se ha determinado su edad o el tiempo de gestación.

Tras el hallazgo, los trabajadores dieron aviso al 911. 

Elementos de Protección Civil y de la policía de Escobedo acudieron al lugar como primeros respondientes. 

Posteriormente, agentes ministeriales arribaron para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades intentan determinar en qué parte del recorrido fue recolectado el cuerpo, ya que el descubrimiento se dio hasta el momento de la compactación.

Como parte de las acciones, policías y agentes ministeriales comenzaron a realizar entrevistas casa por casa en la zona, en busca de indicios que permitan esclarecer el caso.

75aa224c-ef0d-40f5-ad3c-4db8d60e0711.jfif

Además, se implementó un operativo para revisar vehículos en las entradas y salidas del fraccionamiento, con el fin de identificar cualquier posible vínculo con este hecho.

84ab1fff-28de-494a-b5cc-55fd9e5d5718.jfif

Con información de Humberto Salazar


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_28_at_6_22_18_PM_1_222e0d5538
Parras sin casos de dengue; inician campaña preventiva
nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Gz_F_Csmd_Wg_AAX_Ij_V_cac0c1ec72
Monterrey limpia más de 2,000 rejillas para evitar inundaciones
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_28_at_5_36_38_PM_fce46718a5
Tecnología en casa, una aliada para cuidar a adultos mayores
JD_Vance_listo_para_asumir_presidencia_si_a_Trump_le_pasara_algo_1d75f1ab4d
JD Vance 'listo' para asumir presidencia si a Trump le pasa algo
Israel_declara_Gaza_como_zona_de_combate_recupera_dos_rehenes_b20cc6b747
Israel declara Gaza como zona de combate: recupera dos rehenes
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×