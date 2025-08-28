Cuerpo de bebé fue hallado en camión de basura en Escobedo

El cuerpo de un bebé fue localizado entre bolsas de basura al interior de un camión recolector, cuando personal de una empresa de recolección se disponía a compactar los desechos en calles del municipio de Escobedo.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Pedro Ferriz Santa Cruz, en la colonia San Marcos II sector.

Según las autoridades, los trabajadores habían recorrido varias calles recolectando residuos y fue al llegar a ese punto donde se preparaban para realizar la compactación, cuando notaron que entre las bolsas se encontraba el cuerpo de una menor.

De acuerdo con las primeras versiones, se trataría de una bebé, aunque aún no se ha determinado su edad o el tiempo de gestación.

Tras el hallazgo, los trabajadores dieron aviso al 911.

Elementos de Protección Civil y de la policía de Escobedo acudieron al lugar como primeros respondientes.

Posteriormente, agentes ministeriales arribaron para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades intentan determinar en qué parte del recorrido fue recolectado el cuerpo, ya que el descubrimiento se dio hasta el momento de la compactación.

Como parte de las acciones, policías y agentes ministeriales comenzaron a realizar entrevistas casa por casa en la zona, en busca de indicios que permitan esclarecer el caso.

Además, se implementó un operativo para revisar vehículos en las entradas y salidas del fraccionamiento, con el fin de identificar cualquier posible vínculo con este hecho.

Con información de Humberto Salazar

Comentarios