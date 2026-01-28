Podcast
fiscalia_avanza_investigacion_fraude_pensiones_nl_cd6d25d356
Nuevo León

Fiscalía avanza en investigación por fraudes en pensiones

Suman más de 70 denuncias por estos presuntos delitos, pero según lo declarado por el titular de la dependencia, la cifra podría incrementarse

  • 28
  • Enero
    2026

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores, informó que las investigaciones relacionadas con presuntos fraudes en el tema de pensiones continúan avanzando y que los cateos realizados hasta el momento han arrojado resultados positivos.

SCJN prohibe doble pensión a trabajadores del IMSS.jpg

El fiscal detalló que, como parte de estas indagatorias, se llevaron a cabo cateos en los que se aseguraron computadoras, medios electrónicos y diversa papelería, lo que ha permitido a la Fiscalía esclarecer la forma de operación de las empresas involucradas en este tipo de fraudes.

Flores explicó que se trata de empresas creadas con la finalidad de defraudar a los ciudadanos, principalmente mediante la oferta de servicios relacionados con pensiones que finalmente no se concretan, afectando el patrimonio de las víctimas.

Indicó que actualmente se tienen registradas entre 60 y 70 denuncias, cifra que podría incrementarse, ya que se exhortó a la ciudadanía a presentar su denuncia en caso de haber sido víctima de este tipo de prácticas. 

Añadió que los montos defraudados podrían aumentar conforme se integren más querellas.

Investigación se centra en una sola empresa

El fiscal precisó que, hasta el momento, no se tiene identificada la participación de personal administrativo ni de instituciones como el Seguro Social, y que la investigación se centra en una empresa en particular, aunque no se descarta que puedan existir más involucradas.

Clinica IMSS

Finalmente, Javier Flores señaló que la Fiscalía mantiene estos casos dentro de sus objetivos económicos prioritarios y reiteró el llamado a la población a no dejarse engañar por anuncios o servicios que prometen beneficios de pensión sin sustento legal, como parte de una estrategia preventiva para evitar más fraudes.


