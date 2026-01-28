Podcast
Nuevo León

Avanza investigación sobre fraudes de 'tandas millonarias'

Autoridades instaron a la ciudadanía que en caso de haber sido víctima de este tipo de prácticas, acuda a presentar la denuncia correspondiente

El fiscal general del Estado de Nuevo León, Javier Flores, informó que la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con presuntos fraudes cometidos mediante el esquema de “tandas”, un problema que ha generado múltiples denuncias por parte de ciudadanos afectados.

El fiscal señaló que las indagatorias continúan en curso y que se trabaja en la integración de las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Indicó que, en este caso, la Fiscalía tiene identificada la presencia de la principal señalada, aunque aclaró que, mientras no exista una orden o un plan específico de localización, no se ha realizado su detención.

Ofrecen beneficios económicos bajo promesas falsas

Flores precisó que este tipo de esquemas fraudulentos se caracterizan por ofrecer rendimientos o beneficios económicos que finalmente no se cumplen, afectando a personas que confiaron su dinero bajo promesas falsas.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido víctima de este tipo de prácticas, acuda a presentar la denuncia correspondiente, ya que la información aportada por los afectados es clave para el avance de las investigaciones.

Finalmente, el fiscal aseguró que la Fiscalía continuará dando seguimiento puntual a este tipo de delitos económicos, con el objetivo de inhibir estas conductas y prevenir que más personas sean afectadas.


