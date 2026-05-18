Inauguran nueva sede de Rams Muay Thai Camp en Monterrey

Con una exhibición de peleas y actividades relacionadas con las artes marciales, este fin de semana pasado fue inaugurada la nueva sede de Rams Muay Thai Camp, academia encabezada por el coach Rodrigo Pérez, en el municipio de Monterrey.

Ubicada sobre la Calzada Mauricio Fernández Garza 105, en la colonia Miravalle, la academia buscará consolidarse como un espacio dedicado no solo al entrenamiento físico, sino también a la formación de valores dentro del deporte.

Aunque la especialidad principal será el Muay Thai, también se impartirán disciplinas como boxeo, Jiu Jitsu y MMA, contando incluso con peleadores enfocados en competencias profesionales.

El entrenador explicó que la academia cuenta con una trayectoria de alrededor de 15 años, pasando por distintas sedes en la zona metropolitana, antes de concretar esta nueva etapa en Monterrey.

“Esta nueva etapa es mi vida, crear esto para mi gente, para mis alumnos, para mi familia”, dijo Rodrigo Pérez.

Durante la inauguración, el coach invitó a la ciudadanía a acercarse y conocer las instalaciones, además de probar una clase introductoria para acercarse al mundo de las artes marciales.

“Es vida, es salud y sobre todo amor”, puntualizó el coach.

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