Celebran un día especial más de 400 adultos mayores de NL

Más de 400 asistentes se dieron cita al cierre de las actividades enfocadas en el marco del Día del Adulto Mayor, organizado por el DIF de Nuevo León.

Durante el evento se pudo sensibilizar a la población sobre los derechos, el cuidado y la responsabilidad hacia las personas mayores.

En el festejo estuvieron la Procuradora Leticia Palomino Herrera, la Subprocuradora Sandra Villarreal Benavides, de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y el Coordinador Técnico de DIF Nuevo León, Oscar Espino Zorrilla, contó con la participación del Ballet Folclórico Norestense, quienes deleitaron a los invitados con cuadros típicos de la región.

En el evento estuvo el comediante Pablo Morton, el grupo musical Frehols Band y Los Rancheritos de Ricky Leos, a quienes les solicitaron fotografías, antes y después de su presentación.

Otra de las participaciones fue la del coro musical “Voces de oro” el cual está conformado por los mismos usuarios del Programa Adulto Mayor, los cuales se han vuelto un referente musical en los eventos del DIF estatal.

La dependencia estatal informó que con esta celebración culmina un mes lleno de eventos como charlas, espacios de convivencia intergeneracional, actividades físicas, deportivas y sociales, brigadas médicas a asilos, conferencias sobre el cuidado al adulto mayor y pláticas sobre el cuidado de los cuidadores y familiares.

Comentarios