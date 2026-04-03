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Coahuila

Realiza viacrucis comunidad de San Nicolás de Tolentino

El evento convocó a asistentes de distintos puntos de Ramos Arizpe y municipios cercanos, consolidándose como una de las actividades más representativas.

  • 03
  • Abril
    2026

La comunidad de San Nicolás de Tolentino, en Ramos Arizpe, llevó a cabo este viernes 3 de abril su tradicional representación del viacrucis, una escenificación religiosa que suma ya 51 años de historia en la región.

Decenas de habitantes participaron en la recreación de la pasión y muerte de Jesucristo, en un acto que, año con año, involucra a familias completas y se mantiene como una de las tradiciones más arraigadas durante la Semana Santa.

¿Cómo se desarrolló el viacrucis en Ramos Arizpe?

La representación se llevó a cabo a lo largo de las calles del primer cuadro del municipio, donde fieles y visitantes acompañaron cada una de las estaciones en un ambiente de respeto y reflexión.

Durante el recorrido, los asistentes siguieron las distintas escenas que recrean los momentos previos a la crucifixión, en una actividad que combina devoción y participación comunitaria.

viacrucis ramos arizpe

¿Quiénes participan en esta tradición?

El viacrucis reunió a actores, organizadores y voluntarios que durante semanas prepararon los detalles del recorrido, vestuario y escenografía, elementos clave para dar forma a esta manifestación de fe.

La organización recae en la propia comunidad, que coordina esfuerzos para mantener vigente esta tradición.

Una tradición que trasciende generaciones

viacrucis ramos arizpe

Además de su significado religioso, el evento volvió a convocar a asistentes de distintos puntos de Ramos Arizpe y municipios cercanos, consolidándose como una de las actividades más representativas de la temporada.

Organizadores destacaron que la continuidad de esta tradición ha sido posible gracias al compromiso comunitario, transmitido de generación en generación.

La edición de este año registró una importante participación, reafirmando el valor cultural y espiritual que conserva San Nicolás de Tolentino dentro de las celebraciones de Semana Santa en la región.


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