Partido 1,000 será una fiesta total en Monterrey: Infantino

"Será una fiesta como todos los partidos en Monterrey", así resaltó la importancia del partido número 1,000 del Mundial el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.

A un mes de este suceso, Infantino aseguró que este enfrentamiento deportivo entre Túnez y Japón será un partido histórico para la historia de las justas mundialistas.

"El día 20 de junio se va a celebrar un partido histórico en Monterrey, el partido número 1,000 de la historia de los mundiales. Túnez-Japón, partido número 1,000 va a ser una fiesta total como todos los partidos aquí en Monterrey. Abrazo a todos."

Este encuentro está considerado entre los partidos agendados durante este magno evento deportivo, donde se prevé que se celebren tres juegos de Fase de Grupos y uno más de 16avos de final.

"Con varios partidos emocionantes programados para disputarse aquí, @fwc26monterrey está lista para dar la bienvenida a aficionados de todo el mundo a lo que promete ser una fiesta del fútbol inolvidable."

Cabe destacar que el presidente deportivo estuvo presente en la ciudad durante el primer partido de repechaje disputado entre Bolivia y Surinam el pasado 26 de marzo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presente en Monterrey

El juego de Repechaje mundialista que se celebra en este momento en el Estadio Monterrey, entre las selecciones de Bolivia y Surinam, tiene invitados de lujo que no han pasado desapercibidos en las gradas del inmueble mundialista.

Uno de ellos es Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien está presente en uno de los palcos acompañado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez, siguiendo de cerca este compromiso que forma parte del camino rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Aquí te presentamos la nota completa: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presente en Monterrey

Comentarios