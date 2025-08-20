Cerrar X
Nuevo León

Cierra Guadalupe vialidad en Eloy Cavazos tras fuertes lluvias

Las lluvias en la zona metropolitana provocaron el cierre de la lateral de Eloy Cavazos y Monterrey, así como del vado en la misma zona

  • 20
  • Agosto
    2025

Las intensas lluvias registradas la mañana de este miércoles en la zona metropolitana de Monterrey obligaron al gobierno municipal de Guadalupe, encabezado por Héctor García, a realizar cierres preventivos en puntos vulnerables de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Protección Civil Municipal implementó un operativo especial que incluyó el cierre de la pluma de la lateral de la avenida Eloy Cavazos y Monterrey, en la colonia Rincón de la Sierra, debido a la fuerte corriente de agua en la zona.

Más cierres por seguridad

Además, se restringió el paso en el vado de las avenidas Monterrey y Eloy Cavazos, donde las precipitaciones generaron un riesgo para automovilistas y peatones.

El municipio subrayó que estas medidas se aplican con el propósito de salvaguardar la seguridad de la población.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a evitar transitar por áreas de riesgo, mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades, ya que el pronóstico meteorológico advierte la posibilidad de más lluvias en los próximos días.


