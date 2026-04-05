Cierran paso de Linares a Iturbide y Galeana por deslave

Por deslave de rocas grandes en la carretera de Iturbide, las autoridades cerraron el paso total a vehículos de carga y por presencia de neblina, a vehículos.

Protección Civil de Galeana exhortó a los conductores de carga a evitar circular en el tramo de Linares a Iturbide y en dirección a Galeana en sus dos sentidos.

El personal de emergencia, con ayuda de maquinaria, realiza trabajos en la zona donde se registró el deslave para retirar las rocas grandes y evaluar condiciones de seguridad antes de reabrir la circulación.

Pidieron a los automovilistas evitar transitar por el tramo de la carretera y tomar precauciones por seguridad.

Durante la tarde, una densa neblina cubrió el tramo de la carretera afectada y decidieron realizar un cierre total.

Las labores de limpieza y supervisión en el lugar por personal coordinado con Protección Civil de Linares y Galeana.

Serán varias horas las que la carretera permanecerá cerrada.

Pidieron tener cuidado por otros lugares donde podría registrarse la caída de rocas.

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