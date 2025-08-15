Cerrar X
Nuevo León

Clausura División Ambiental drenaje a cartonera de San Nicolás

Una empresa dedicada a la impresión de empaques de cartón en San Nicolás, fue sancionada por el Estado al detectárseles irregulares de sustancias al drenaje

  • 15
  • Agosto
    2025

Una empresa dedicada a la impresión de empaques de cartón, ubicada en el municipio de San Nicolás, fue sancionada por la llamada División Ambiental del estado al detectárseles descartas irregulares de sustancias al drenaje sanitario.

Por tal motivo, dijo la Secretaría de Medio Ambiente, se procedió a clausurar el acceso de la empresa a la red sanitaria pues al exceder lo permitido por la Ley Ambiental, se pone en riesgo la red, así como ríos y arroyos que puedan tener contacto con esta.

En un comunicado, se informó que la División Ambiental visitó este viernes la empresa cuyo nombre y ubicación, no se revelaron.

“Tras diversas revisiones, se detectaron incumplimientos derivados de que la empresa excedió los límites permitidos en sus descargas de aguas residuales durante 2023 y 2024.

“Los informes de laboratorio, que la compañía está legalmente obligada a presentar, evidenciaron niveles superiores a los autorizados en parámetros críticos como Demanda Química de Oxígeno, Nitrógeno Total Kjeldahl, Grasas y Aceites, y Sólidos Suspendidos Totales.

“Ante estos hallazgos, las autoridades determinaron imponer la medida de seguridad consistente en la prohibición de uso de la red de drenaje y alcantarillado, procediendo al sellado físico de la conexión con un tapón para impedir cualquier vertido futuro”, señaló el estado.

La inspección se realizó en conjunto con Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) cuyos inspectores solicitaron la documentación necesaria.

Los contaminante, detectados, dijo el estado s se encuentran regulados por la autoridad estatal para proteger la infraestructura de drenaje, sistemas de tratamiento de la ciudad y evitar la contaminación de cuerpos receptores como ríos, arroyos y suelos.

“Adicionalmente, se constató que la empresa no presentó el primer informe de descargas de aguas residuales de este año, un requisito legal obligatorio, y que su registro de descargas presentaba un diseño inadecuado que dificultaba la toma de muestras para la supervisión.

“Con estas acciones, la nueva División Ambiental refrenda su compromiso de actuar de manera permanente para proteger los recursos de Nuevo León y garantizar el cumplimiento normativo en beneficio de la población y el medio ambiente”, señaló el comunicado.


Comentarios

Etiquetas:
