Tráiler se incendia tras chocar en carretera Saltillo-Monterrey

Autoridades reportaron el incendio de un tráiler luego de chocar por alcance contra una unidad similar sobre la Carretera Saltillo-Monterrey, durante la mañana de este sábado, en Santa Catarina.

Elementos confirmaron que el tráiler doble remolque cargado con pacas de cartón se quedó sin frenos, por lo que al utilizar la rampa de emergencia se impactó contra la unidad para comenzar a incendiarse. Dicho vehículo se pasó del límite de la rampa, por lo que terminó sobre un barranco

La cabina de la unidad responsable quedó prensada entre ambas cajas, cuyo impacto provocó que el fuego se suscitará en el lugar.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina, así como cuatro unidades de Bomberos Nuevo León para sofocar las llamas del siniestro.

En el lugar arribó personal de la Guardia Nacional para encargarse de las labores correspondientes. No se reportaron personas lesionadas.

Comentarios