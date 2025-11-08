Cerrar X
eththwatn_f22833b79c
Nuevo León

Tráiler se incendia tras chocar en carretera Saltillo-Monterrey

Un tráiler sin frenos chocó y se incendió tras usar la rampa de emergencia en la carretera Saltillo-Monterrey; no se reportaron víctimas graves

  • 08
  • Noviembre
    2025

Autoridades reportaron el incendio de un tráiler luego de chocar por alcance contra una unidad similar sobre la Carretera Saltillo-Monterrey,  durante la mañana de este sábado, en Santa Catarina.

Elementos confirmaron que el tráiler doble remolque cargado con pacas de cartón se quedó sin frenos, por lo que al utilizar la rampa de emergencia se impactó contra la unidad para comenzar a incendiarse. Dicho vehículo se pasó del límite de la rampa, por lo que terminó sobre un barranco

La cabina de la unidad responsable quedó prensada entre ambas cajas, cuyo impacto provocó que el fuego se suscitará en el lugar.

ymjtntytews.JPG

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Santa Catarina, así como cuatro unidades de Bomberos Nuevo León para sofocar las llamas del siniestro.

En el lugar arribó personal de la Guardia Nacional para encargarse de las labores correspondientes. No se reportaron personas lesionadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G5_Rvk9v_W4_A_Am_F0_dae3e1a0d0
Explota pipa y provoca cierre de carretera México-Puebla
Whats_App_Image_2025_11_08_at_7_53_52_PM_4d491cd379
Inaugura Claudia Sheinbaum carretera Tepic-Compostela
wrbhryjn7ty7kj_b42865134e
Avanza construcción del Tramo II de la Carretera Interserrana
publicidad

Últimas Noticias

G5_S_La_CUXEAA_0_E94_451a89912e
Fuerza Regia la hace de emoción: buscará coronarse el lunes 
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_047ddedebf
¡Partidazo! Rayados enfrentará al América en Liguilla
Filipinas_83f6d5ac1c
Supertifón amenaza a Filipinas, que aún sufre a Kalmaegi
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_07_T145736_868_39c32bc152
Il Volo regresa a México con ¡Live in concert! 2026
rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
publicidad
×