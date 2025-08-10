Cerrar X
Nuevo León

Clínica 34 avanza en trasplantes rumbo a su 30 aniversario

Especialistas del Hospital de Cardiología No. 34 del IMSS en NL, procuraron con éxito tres corazones en hospitales de Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato

  10
  Agosto
    2025

Especialistas del Hospital de Cardiología No. 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León, procuraron con éxito tres corazones en hospitales de Puebla, San Luis Potosí y Guanajuato, brindando a igual número de pacientes una nueva oportunidad de vida.

En mayo, un equipo de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) viajó al Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla para recibir un corazón donado por la familia de un joven de 24 años que sufrió muerte por traumatismo craneoencefálico.

Paralelamente, especialistas del Hospital de Especialidades No. 25 de Monterrey procuraron el hígado. Ambos órganos fueron trasplantados con éxito, beneficiando a dos pacientes; en el caso del corazón, se implantó en un hombre de 44 años con miocardiopatía dilatada.

IMG_9900 copia.jpg

En junio, otro equipo del Hospital de Cardiología No. 34 se trasladó al Hospital General de Zona No. 50 del IMSS en San Luis Potosí para recibir un corazón donado por un hombre que también perdió la vida por traumatismo craneoencefálico.

El órgano fue trasplantado a un paciente de 60 años con insuficiencia cardiaca.

Más recientemente, a principios de agosto, especialistas viajaron vía aérea a Dolores Hidalgo, Guanajuato, para procurar un corazón en el Hospital General de la Secretaría de Salud.

La familia de un joven de 17 años con muerte encefálica autorizó la donación, y el órgano se destinó a un paciente de 40 años con miocardiopatía dilatada y tormenta eléctrica, es decir, episodios recurrentes de arritmias severas.

En los tres casos, Protección Civil participó en los traslados aéreos, asegurando que los órganos llegaran al Hospital de Cardiología No. 34 para su inmediata implantación.

IMG_4632 copia.jpg

De acuerdo con el IMSS, en lo que va del año la UMAE No. 34 ha realizado cuatro trasplantes de corazón, acumulando un total de 97 desde 1997. El próximo 16 de agosto, el hospital celebrará su 30 aniversario.

La institución agradeció la generosidad de las familias donantes, cuya decisión altruista ha dado esperanza de vida a otras personas.

Quienes deseen registrarse como donadores voluntarios de órganos y tejidos pueden hacerlo a través del portal del Centro Nacional de Trasplantes (www.gob.mx/cenatra) o en la página del IMSS (www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos).

IMG_2327 copia.jpg


Comentarios

Etiquetas:
