Exhortan crear padrón de scooters y regular su uso

Ante el incremento del uso de los scooters en la zona metropolitana de Monterrey, la diputada de Morena, Berenice Martínez exhortó a la Secretaría de Movilidad a crear un padrón de estos vehículos y regular su uso.

En la sesión de este miércoles, Martínez indicó que al ser vehículos motorizados, tanto quienes los usan, como peatones y automovilistas pueden correr el riesgo de un accidente, por lo cual es fundamental regularlos y crear campañas de concientización sobre su uso.

"Estas campañas deberán tener enfoque preventivo, inclusivo y estar dirigidas especialmente a jóvenes y nuevos usuarios.

"También para que implemente y actualice un padrón estatal gratuito de personas usuarias de scooters motorizados como dispositivo de micromovilidad, a fin de contar con información diagnóstica y estadística que permita mejorar la toma de decisiones en materia de movilidad y seguridad vial", dijo la diputada Berenice Martínez.

Así mismo, se pidió a los municipios que instalen señalética para aquellas personas que usan los scooters como su medio de transporte tanto para llegar a sus trabajos o que los usan para llegar a otro medio de transporte, como el metro o la Ecovía.

"El uso de estos dispositivos en avenidas principales de alta afluencia representa un alto riesgo debido a la baja visibilidad de los scooters y la carencia de protección estructural frente a vehículos motorizados de mayor tamaño”, agregó la diputada.

