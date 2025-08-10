Cerrar X
Nuevo León

Comienza paro de servicios en líneas 2 y 3 de Metrorrey

Las actividades de Metrorrey se verán suspendidas debido a la actualización del software encargado del control de trenes y señalización

  • 10
  • Agosto
    2025

Las estaciones de las Líneas 2 y 3 del Metro pararon sus servicios alrededor de las 21:00 horas de este sábado ante la actualización en el sistema de software que controla a los trenes.

Ante el cierre temporal en 22 de las 40 estaciones, usuarios se vieron obligados a utilizar unidades de Transmetro e IMA.

El servicio en las Líneas 2 y 3 reabrirá al público hasta el lunes 11 de agosto.

Los cierres temporales iniciaron el viernes 8 de agosto, con el paro de actividades en la Estación Talleres.

¿Por qué se suspendió el servicio?

Las actividades de Metrorrey se verán suspendidas debido a la actualización del software encargado del control de trenes y señalización.

De acuerdo al organismo, la actualización de este sistema es necesaria para incrementar los niveles de seguridad del transporte.

"Con el fin de realizar una actualización del software de control de trenes y señalización necesarios para incrementar los niveles de seguridad de las operaciones de las líneas 1, 2 y 3 del Metro, se informa que los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto se suspenderá el servicio de forma temporal", anunció Metrorrey.

Metrorrey contará con más de 100 unidades de Transmetro e IMA en los traslados durante la suspensión de servicio completamente gratis.

¿Qué es el software de control de trenes y señalización?

Los sistemas de señalización son aquellos que permiten la circulación ordenada y segura de los trenes, tanto en el material rodante como en las vías férreas. La operación conjunta de estos sistemas garantiza en todo tiempo que el tren avance de manera segura, revisando todas las variables existentes, como la pendiente de la vía, la velocidad del tren, distancia promedio entre los trenes, incluso condiciones climatológicas para calcular el frenado correcto.


