Nuevo León

Pide Mario Soto a Manuel Guerra gobernar García con humildad

Agregó que la política no debe ser para dañarse y menos entre compañeros de un mismo partido, y que el edil se debe concentrar en servirle a la gente

  • 04
  • Marzo
    2026

El coordinador de la bancada local de Morena, Mario Soto, exhortó al alcalde de García a gobernar con humildad y que no caiga en cometer abusos de autoridad.

Estas declaraciones las hizo Soto, luego de ser cuestionado sobre las denuncias que hay en contra de Manuel Guerra por presuntamente haber violentado a varias regidoras de García e incluso a su compañera diputada, Greta Barra.

“Aquí lo que tengo que mencionar es que en Morena el poder lo tenemos que tomar con humildad, no pueden haber actos de prepotencia, no pueden haber actos de arrogancia, no puede haber temas de que el poder enferme, el poder es para servir a la gente.

“Yo exhorto tanto a la autoridad municipal en García como a todas las autoridades municipales a que se conduzcan con la mayor humildad posible y que entre compañeras y compañeros nos llevemos bien.

Agregó que la política no debe ser para dañarse y menos entre compañeros de un mismo partido, y que el edil se debe concentrar en servirle a la gente que lo puso en el puesto.

“La política tiene que ser para llegar a acuerdos, para convivir; creo que el municipio de García ha sufrido por muchos años de malos gobiernos, tuvimos la herencia maldita de Jaime por muchos años y el pueblo de García votó por Morena porque ve en Morena una esperanza y por lo cual nos tenemos que conducir de esa manera.

“Pido a las compañeras y compañeros que nos comportemos con humildad y que no caigamos en actos de abusos de autoridad y que nos pongamos a trabajar porque García tiene muchas necesidades y necesita de todos sus gobernantes”, agregó Mario Soto.


Etiquetas:
