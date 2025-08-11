Confirmado: Se va la sucursal de Julio Cepeda de Gonzalitos

Tras décadas de ser un punto de referencia para familias regiomontanas, el futuro de la sucursal más reconocida de Julio Cepeda Jugueterías, ubicada sobre la avenida Gonzalitos, ya está definido.

Eugenio Cepeda, nieto de Don Julio Cepeda confirmó a El Horizonte que la sucursal desaparecerá en el 2026.

"Daremos por terminadas las operaciones de la sucursal de 2026", indicó Cepeda sobre la desaparición de la sucursal de Gonzalitos.

Al preguntarle a Cepeda lo que se construirá en el predio donde se encuentra la juguetería, indicó que se hizo un acuerdo comercial con una empresa, pero desconoce qué se pondrá en una de las esquinas más nostálgicas de Monterrey.

"Se hizo un acuerdo comercial con la otra parte para poder mejorar, justamente. No tenemos información tal cual de qué lo que vaya a suceder en el lugar de la sucursal. Nosotros simplemente hicimos este acuerdo comercial por parte de la empresa, que se hizo para justamente, para mejorar nuestras estrategias y esfuerzos para poder impulsar nuestras otras ventas aquí locales, nacionales y en línea. Fue tal cual una decisión que se tomó", agregó.

"Fue una estrategia operativa, pero sabemos que definitivamente siempre será un lugar a recordar".

Agregó que aunque quitarán esta sucursal la empresa sigue con sus otras sucursales en el país.

"Nosotros seguimos teniendo presencia. Definitivamente tenemos 43 sucursales alrededor de la República. Seguimos impulsado nuestra venta en línea, la cual ha crecido un 50 por ciento"

También se le preguntó si tendrán algún evento para despedir a este lugar que ha sido visitado por generaciones.

"Esperen Navidad, es lo que puedo decir", enfatizó Cepeda.

Otra fuente cercana a la juguetería informó a El Horizonte que el predio ahora es parte del complejo comercial de Galerías Monterrey, de la familia Montemayor.

De acuerdo con la información, la transacción incluye tanto el terreno donde se encuentra el edificio principal como el espacio utilizado como estacionamiento.

El proyecto que sustituirá a la juguetería será de usos mixtos, con áreas comerciales y residenciales, asimismo, estará conectado con Galerías Monterrey cruzando los carriles de la avenida Gonzalitos.

Las negociaciones para concretar este proyecto comenzaron a finales del año pasado y concluyeron recientemente, marcando el inicio de una nueva etapa para esta zona del poniente de la ciudad.

Para muchos, este establecimiento no solo representaba un punto de compra, sino un espacio ligado a recuerdos familiares y celebraciones especiales como cumpleaños, Navidad o Día del Niño.

La sucursal de Gonzalitos ha sido, por años, la más grande de la cadena, atrayendo clientes no solo del área metropolitana, sino también de municipios aledaños.

Su relevancia histórica y comercial la convirtió en un símbolo dentro de la ciudad, llegando a ser visitada por varias generaciones.

Julio Cepeda Jugueterías, fundada en 1954 por Julio Cepeda Garza, comenzó como un pequeño taller de bicicletas en la colonia Industrial.

Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en una empresa nacional con más de 45 sucursales distribuidas en 11 estados, ofreciendo empleo a cientos de personas y marcando la infancia de miles de clientes.

Según versiones, la eventual demolición del inmueble daría paso a un complejo moderno que busca integrarse a la oferta comercial y habitacional de la zona.

Sin embargo, para muchos habitantes de Monterrey, el cierre significará el fin de una era y la despedida de uno de los lugares más emblemáticos de la avenida Gonzalitos.

