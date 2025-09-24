Cerrar X
93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Nuevo León

Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro

Aunque falta definir si será elevada o a nivel, el Tren del Norte se conectará con la Línea 4; 19 de sus 43 km serán en viaducto elevado, afirman autoridades

  • 24
  • Septiembre
    2025

Pese a que todavía no se define si la conexión del tren con la Línea 4 será a nivel o elevada, debido a que no ha sido licitada para su construcción, es un hecho que ambos proyectos estarán unidos.

Esta información fue confirmada por el diputado federal Víctor Pérez, después de una reunión de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en México.

"De hecho, el viaducto elevado del Tren del Norte, que inicia en Santa Catarina, culminará en la antigua estación de ferrocarril, en Monterrey", mencionó el legislador albiazul.

También confirmó que el trayecto del tren será a nivel de la estación Monterrey a la estación Las Torres, en Escobedo. 

De los 43 kilómetros de vía ferroviaria que se construirán en la zona metropolitana de Monterrey, hasta el momento está definido que 19 kilómetros serán mediante un viaducto elevado y el resto a nivel de tierra.

Esto, ya que, como mencionó el Secretario de Comunicaciones y Transportes, "quieren aprovechar donde existe el espacio suficiente para que el proyecto se realice a nivel, debido a que la estrategia está basada en usar el derecho de vía existente".

"Sin lugar a dudas, el que se trate de un viaducto elevado de Santa Catarina a Monterrey es una muy buena noticia y contribuirá a una mejor movilidad en la zona", puntualizó el diputado federal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_camina_o_muere_c873c2cb70
¿Qué tan lejos puedes ir? 'Camina o Muere' llega a cines
escena_belinda_yatra_b1735ffad9
Belinda y Sebastián Yatra lanzarán este jueves una nueva canción
AP_25266560296675_a83e13d9ef
Nikola Pilić, mentor de Novak Djokovic, muere a los 86 años
publicidad

Últimas Noticias

amores_perros_a9b356d3dc
Celebrará "Amores Perros" 25 años con función en Bellas Artes
EH_UNA_FOTO_c79345b723
Energía solar llega al ejido Tuxtepec en Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T141821_264_452b323103
¡Por primera vez! San Diego Comic-Con llega a España
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×