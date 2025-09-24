Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro

Pese a que todavía no se define si la conexión del tren con la Línea 4 será a nivel o elevada, debido a que no ha sido licitada para su construcción, es un hecho que ambos proyectos estarán unidos.

Esta información fue confirmada por el diputado federal Víctor Pérez, después de una reunión de trabajo de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en México.

"De hecho, el viaducto elevado del Tren del Norte, que inicia en Santa Catarina, culminará en la antigua estación de ferrocarril, en Monterrey", mencionó el legislador albiazul.

También confirmó que el trayecto del tren será a nivel de la estación Monterrey a la estación Las Torres, en Escobedo.

De los 43 kilómetros de vía ferroviaria que se construirán en la zona metropolitana de Monterrey, hasta el momento está definido que 19 kilómetros serán mediante un viaducto elevado y el resto a nivel de tierra.

Esto, ya que, como mencionó el Secretario de Comunicaciones y Transportes, "quieren aprovechar donde existe el espacio suficiente para que el proyecto se realice a nivel, debido a que la estrategia está basada en usar el derecho de vía existente".

"Sin lugar a dudas, el que se trate de un viaducto elevado de Santa Catarina a Monterrey es una muy buena noticia y contribuirá a una mejor movilidad en la zona", puntualizó el diputado federal.

