Confirman sismo de 3.5 grados en Montemorelos

El Sistema Sismológico Nacional confirmó que sí se registró un temblor durante la tarde del 4 de septiembre en Montemorelos.

De acuerdo a la información que da a conocer el Sistema Sismológico Nacional, el temblor fue con una densidad de 3.5 grados en la escala de Richter.

Señala que el temblor se registró alrededor de las 15:05:38 horas centro. El epicentro fue a 17 km al noreste de Montemorelos.

Las autoridades de Protección Civil local no reportaron daños en viviendas. El temblor fue considerado con una densidad menor a las establecidas en la tabla sísmica.

Las autoridades de Protección Civil realizan recorridos por diferentes lugares para verificar si existió daño alguno.





