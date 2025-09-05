Confirman sismo de 3.5 grados en Montemorelos
El Sistema Sismológico Nacional confirmó un sismo de 3.5 grados en Montemorelos, Nuevo León. Protección Civil local no reportó daños tras el movimiento
- 05
-
Septiembre
2025
El Sistema Sismológico Nacional confirmó que sí se registró un temblor durante la tarde del 4 de septiembre en Montemorelos.
De acuerdo a la información que da a conocer el Sistema Sismológico Nacional, el temblor fue con una densidad de 3.5 grados en la escala de Richter.
Señala que el temblor se registró alrededor de las 15:05:38 horas centro. El epicentro fue a 17 km al noreste de Montemorelos.
Las autoridades de Protección Civil local no reportaron daños en viviendas. El temblor fue considerado con una densidad menor a las establecidas en la tabla sísmica.
Las autoridades de Protección Civil realizan recorridos por diferentes lugares para verificar si existió daño alguno.
