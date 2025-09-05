Cerrar X
Nuevo León

Confirman sismo de 3.5 grados en Montemorelos

El Sistema Sismológico Nacional confirmó un sismo de 3.5 grados en Montemorelos, Nuevo León. Protección Civil local no reportó daños tras el movimiento

  • 05
  • Septiembre
    2025

El Sistema Sismológico Nacional confirmó que sí se registró un temblor durante la tarde del 4 de septiembre en Montemorelos.

De acuerdo a la información que da a conocer el Sistema Sismológico Nacional, el temblor fue con una densidad de 3.5 grados en la escala de Richter.

Señala que el temblor se registró alrededor de las 15:05:38 horas centro. El epicentro fue a 17 km al noreste de Montemorelos. 

Las autoridades de Protección Civil local no reportaron daños en viviendas. El temblor fue considerado con una densidad menor a las establecidas en la tabla sísmica.

Las autoridades de Protección Civil realizan recorridos por diferentes lugares para verificar si existió daño alguno.

