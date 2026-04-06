Congreso tendrá que homologar ley de transparencia

La Suprema Corte de Justicia resolvió que el Congreso debe armonizar la Ley de Transparencia con la federal en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Durante la sesión de este lunes, la ministra Sara Irene Herrerías expuso el proyecto derivado de la controversia que interpuso el gobernador Samuel García, quien declaró que el Congreso fue omiso a su trabajo legislativo al no armonizar la ley local con la federal en dicha materia.

“Se ordena al Congreso del Estado de Nuevo León a que, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, armonice su marco jurídico en los términos precisados por esta ejecutoria.

"Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Se declara la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en que ha incurrido el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por no armonizar su marco jurídico, en los términos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución”, se leyó en el proyecto.

La sentencia indica que se debe legislar en el periodo de sesiones ordinario siguiente al que se entregue la notificación de los puntos resolutivos, por lo cual, si esta notificación llega en las próximas semanas, deberían legislarlo antes del 13 de mayo, que es cuando termina el segundo periodo ordinario del segundo año legislativo.

Dicha controversia fue presentada por el gobernador Samuel García en noviembre del 2025, al considerar que el Congreso local había sido omiso con la homologación de la ley federal sobre transparencia, pues el plazo para hacerlo era como máximo el 21 de marzo del 2025 y hasta el momento no se ha legislado como tal.

Aunque sí ha habido trabajos en el congreso al respecto de esta ley, como mesas de trabajo con diferentes autoridades y órganos, no ha habido una modificación oficial en la ley para ir a la par de la federal.

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