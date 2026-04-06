Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nl_congreso_96bcb02179
Nuevo León

Congreso tendrá que homologar ley de transparencia

La Suprema Corte declaró omisión legislativa y fijó como plazo el próximo periodo ordinario para homologar la ley estatal con la federal

  • 06
  • Abril
    2026

La Suprema Corte de Justicia resolvió que el Congreso debe armonizar la Ley de Transparencia con la federal en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Durante la sesión de este lunes, la ministra Sara Irene Herrerías expuso el proyecto derivado de la controversia que interpuso el gobernador Samuel García, quien declaró que el Congreso fue omiso a su trabajo legislativo al no armonizar la ley local con la federal en dicha materia.

“Se ordena al Congreso del Estado de Nuevo León a que, a más tardar en el periodo ordinario de sesiones que inicie con posterioridad a la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia, armonice su marco jurídico en los términos precisados por esta ejecutoria.

"Es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Se declara la inconstitucionalidad de la omisión legislativa en que ha incurrido el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, por no armonizar su marco jurídico, en los términos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución”, se leyó en el proyecto.

La sentencia indica que se debe legislar en el periodo de sesiones ordinario siguiente al que se entregue la notificación de los puntos resolutivos, por lo cual, si esta notificación llega en las próximas semanas, deberían legislarlo antes del 13 de mayo, que es cuando termina el segundo periodo ordinario del segundo año legislativo.

Dicha controversia fue presentada por el gobernador Samuel García en noviembre del 2025, al considerar que el Congreso local había sido omiso con la homologación de la ley federal sobre transparencia, pues el plazo para hacerlo era como máximo el 21 de marzo del 2025 y hasta el momento no se ha legislado como tal.

Aunque sí ha habido trabajos en el congreso al respecto de esta ley, como mesas de trabajo con diferentes autoridades y órganos, no ha habido una modificación oficial en la ley para ir a la par de la federal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

poder_judicial_6286d6cbe4
SCJN deja fuera a PJNL de controversia de reforma judicial
suprema_corte_congreso_c719f933bc
Rechaza SCJN recurso de Congreso contra reforma de transparencia
EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T122102_194_c9cf0db4d9
'Seguridad no implica lujo': ministro presidente de la SCJN
publicidad

Últimas Noticias

Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Avala SCJN a UIF bloquear cuentas sin orden judicial
5210ee3c_976d_4411_a766_b8d079ed8ec3_10ab06413f
Operativo de Semana Santa en Arteaga deja saldo blanco
IMG_3583_42c3438bdb
Saltillo limpia callejones, pero basura regresa a los pocos días
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×