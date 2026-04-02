Arrestan a exguitarrista de Turnstile por intento de homicidio

Brady Ebert, exguitarrista de la banda Turnstile, fue detenido en Maryland, Estados Unidos, tras ser acusado de intento de homicidio, en un caso que ha generado impacto dentro de la escena musical internacional.

El músico enfrenta cargos por intento de homicidio en segundo grado y agresión en primer grado, luego de un incidente ocurrido a finales de marzo que dejó a una persona gravemente herida.

¿Qué ocurrió el día del ataque?

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos se registraron el 29 de marzo de 2026 en Silver Spring, donde Ebert presuntamente acudió a un domicilio y comenzó a generar disturbios.

Testigos señalaron que el exguitarrista gritó e insultó a las personas presentes antes de retirarse del lugar, sin embargo, minutos después regresó en un vehículo.

Fue en ese momento cuando, según las autoridades, embistió intencionalmente a un hombre que se encontraba en la entrada de la vivienda, quien resultaba ser William Yates, el padre de Brendan Yates, padre de familia del lider de la banda Turnstile provocándole lesiones de consideración.

Algunos reportes indican que el vehículo habría sido dirigido en más de una ocasión contra la víctima, lo que refuerza la hipótesis de un ataque deliberado.

Víctima sufrió lesiones graves

La persona afectada resultó con lesiones severas en ambas piernas y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

El afectado fue sometido a cirugía y, aunque sobrevivió, su estado de salud fue reportado como delicado tras el incidente.

Detención y proceso legal

Tras el ataque, las autoridades iniciaron una investigación que derivó en la emisión de una orden de arresto.

Ebert fue detenido el 31 de marzo de 2026 y posteriormente presentado ante un juez, quien determinó que permanezca bajo custodia sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

El caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se definan las siguientes etapas legales.

Antecedentes y relación con la banda

Brady Ebert formó parte de Turnstile, una agrupación reconocida dentro de la escena hardcore, sin embargo, dejó el proyecto en 2022 en medio de señalamientos sobre conflictos internos.

De acuerdo con declaraciones previas del propio grupo, existían comportamientos problemáticos que derivaron en su salida, lo que ha sido retomado tras darse a conocer el reciente incidente.

Incluso, se ha señalado que anteriormente se habrían registrado tensiones y conflictos legales que marcaron su relación con otros integrantes.

Reacciones tras el caso

El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito musical, donde seguidores y figuras de la industria han expresado preocupación por lo ocurrido.

La banda Turnstile manifestó su postura tras los hechos, condenando la agresión y mostrando apoyo a la víctima y su familia.

El incidente también ha reavivado la conversación sobre la conducta del exintegrante y su historial dentro de la escena.

Turnstile has shared a statement regarding the attempted murder charge of ex-guitarist Brady Ebert (via @RollingStone). pic.twitter.com/Rl3OVy3FvM — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) April 2, 2026