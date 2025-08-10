Cerrar X
Cumple Miguel Flores un mes como Secretario General de Gobierno

Miguel Ángel Flores Serna refrendó su compromiso por un gobierno abierto y de diálogo, tras un mes como secretario general de Gobierno en Nuevo León

  • 10
  • Agosto
    2025

A un mes desde que asumió la Secretaría General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna refrendó su compromiso de seguir trabajando por un gobierno de puertas abiertas.

“Llegué a la Secretaría de Gobierno con el objetivo de trabajar para que a Nuevo León siempre le vaya mejor. Hoy, a un mes de iniciar esta etapa, me siento muy agradecido y convencido de seguir trabajando junto al gobernador Samuel García para hacer de nuestro estado el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, expresó.

En este primer mes de gestión, Flores Serna ha acompañado al gobernador en la entrega de nuevos camiones para fortalecer la movilidad, en recorridos por las obras del monorriel más largo de América, en el reconocimiento a la labor y valentía de los elementos de la Nueva Fuerza Civil y de Protección Civil, así como en acciones para impulsar la mejora del medio ambiente.

Además, ha encabezado reuniones con diputados locales y federales, alcaldes, representantes de cámaras empresariales y ciudadanos, con el propósito de construir acuerdos que fortalezcan la competitividad, la seguridad y la calidad de vida en la entidad.

Flores Serna subrayó que una de sus prioridades es continuar impulsando un gobierno de puertas abiertas y tender puentes para que Nuevo León siga creciendo y avanzando con paso firme hacia el futuro.

“Este primer mes ha sido una oportunidad para escuchar, dialogar y trazar rutas de trabajo conjuntas. En Nuevo León creemos en el trabajo en equipo y en la corresponsabilidad para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades que tenemos”, puntualizó.


