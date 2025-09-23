Da Samuel banderazo para rehabilitación de la carretera a Laredo

Con una inversión de $270 millones de pesos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García dio el banderazo de inicio a las obras de rehabilitación de la carretera a Laredo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los automovilistas y disminuir los accidentes en esta vía.

"Hoy mandamos el mensaje de que, además de las siete nuevas carreteras, vamos a modernizar las existentes como la Carretera a Laredo. 270 millones de pesos para dejarla como nueva", afirmó el gobernador.

Además, destacó que estos trabajos son una prioridad ante la próxima celebración del Mundial de FIFA 2026 y son el resultado de la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

El proyecto de rehabilitación se llevará a cabo en una extensión de 8.3 kilómetros, desde la calle Sendero Divisorio hasta el Libramiento Noreste, abarcando los municipios de Escobedo y Apodaca, indicó el director general de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León (REANL), Felipe Flores Escamilla.

Los trabajos contemplan el recarpeteo de los 10 carriles en ambos sentidos, la reconstrucción del pavimento en las zonas más dañadas y la instalación de nueva señalización vial, incluyendo pintura y vialetas.

La rehabilitación de esta carretera, que es una de las más transitadas en la región y un importante corredor para el transporte de mercancías, beneficiará a un estimado de 1.3 millones de personas.

El proyecto busca mejorar la superficie de rodamiento, reducir los costos de viaje y eliminar los congestionamientos viales, facilitando el tránsito de vehículos y servicios.

En el evento estuvieron presentes el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes; Jessica Yuliana Ramírez, directora técnica del Sistema de Caminos del Estado; y el diputado local, Mario Salinas.

Comentarios