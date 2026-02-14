MSF suspende servicios en Hospital Nasser por hombres armados

La organización humanitaria Medicos Sin Fronteras (MSF) anunció la suspensión de parte de sus operaciones en el Hospital Nasser, uno de los centros médicos más grandes que continúan funcionando en la Franja de Gaza, tras reportes sobre la presencia de hombres armados y enmascarados dentro del complejo.

El hospital, ubicado en Jan Yunis, atiende diariamente a cientos de pacientes, incluidos heridos por la guerra, y ha sido un punto clave en la atención de prisioneros palestinos liberados como parte del actual acuerdo de alto el fuego.

Violaciones de seguridad

En un comunicado, MSF informó que suspendió todas sus actividades médicas no críticas debido a “graves amenazas de seguridad” para su personal y los pacientes.

“Los equipos han informado de un patrón de actos inaceptables, incluida la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y sospecha de movimiento de armas”, señaló la organización.

Aunque la suspensión se aplicó en enero, fue revelada públicamente en una actualización del sitio web de MSF el 11 de febrero.

La organización explicó que la decisión se tomó tras un aumento en los reportes de hombres armados dentro del hospital desde el alto el fuego alcanzado en octubre, mediado por Estados Unidos. MSF aclaró que no puede confirmar la afiliación de los individuos armados.

Hospitales bajo presión

Durante el conflicto, iniciado tras el ataque encabezado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí ha realizado múltiples incursiones en hospitales, incluido el Nasser, acusando a grupos armados de utilizarlos con fines militares.

El Ministerio del Interior en Gaza, dirigido por Hamás, aseguró que desplegará fuerzas policiales para reforzar la seguridad en hospitales y evitar la presencia armada en instalaciones médicas.

El derecho internacional humanitario otorga protección especial a hospitales durante conflictos armados, aunque esta puede perderse si son utilizados con fines militares.

Servicios afectados

MSF continuará brindando atención crítica en hospitalización y cirugía para pacientes con traumatismos y quemaduras. Sin embargo, dejará de apoyar áreas como pediatría, maternidad —incluida la unidad neonatal— y consultas ambulatorias especializadas en quemaduras y salud mental.

Autoridades sanitarias locales advirtieron que la suspensión tendrá un impacto considerable, ya quecientos de pacientes dependen diariamente de esos servicios.

Organizaciones humanitarias sostienen que el sistema de salud en Gaza ha quedado gravemente afectado por la guerra. Israel, por su parte, ha intensificado regulaciones sobre grupos de ayuda que operan en el territorio, incluido MSF.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, el número total de palestinos muertos desde el inicio del conflicto asciende a más de 72 mil. El ejército israelí sostiene que sus operaciones responden a amenazas de grupos armados y afirma haber actuado contra personas que se aproximaron a zonas bajo control militar.

En medio de un alto el fuego frágil y episodios de violencia casi diaria, la situación humanitaria continúa siendo crítica, mientras hospitales como el Nasser operan bajo presión constante.

