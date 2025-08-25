Cerrar X
Nuevo León

Denuncian ola de robos en residencias de Allende

Vecinos acusan a banda armada de saquear casas en Vergel y Villas de San Antonio; piden al alcalde reforzar seguridad ante ola delictiva

  • 25
  • Agosto
    2025

Habitantes de diferentes fraccionamientos en el municipio de Allende reportaron la operación de una banda de delincuentes que se organizan para robar sus casas y posteriormente vender sus pertenencias en otros municipios.

A través de una denuncia hecha a El Horizonte, un grupo de vecinos de las comunidades Vergel y Villas de San Antonio en Allende señalaron ser víctimas de una ola de robos, incluso mientras estaban dentro de sus viviendas.

Según los testimonios, un grupo de personas armadas entra a los fraccionamientos con amenazas, selecciona los domicilios a asaltar, retira objetos de valor y los acumula en un punto, para que posteriormente otros cómplices pasen por ellos y los trasladen para su venta.

“Ha habido muchos robos en la comunidad El Vergel y en Villas de San Antonio".

“Se meten a las colonias personas armadas y se aprovechan de que las casas están solas y roban artículos de valor, después las van y las dejan en un lugar y así con varias casas, hasta que ya tienen una cantidad grande de cosas y luego otras personas pasan por ellas y se las llevan”, relató uno de los afectados.

Son más de 10 las familias perjudicadas, quienes indicaron que han presentado reportes ante las autoridades de la administración del alcalde Eduardo Leal; sin embargo, aseguraron que no han recibido la atención necesaria.

“Las cosas en la zona citrícola se están poniendo muy feas y el gobierno está distraído, no nos hacen caso y, pues, somos muchos los afectados en este tema".

“Queremos que haya más seguridad, porque también en Montemorelos ya está feo, este fin de semana secuestraron a un joven ingeniero del Tec de Monterrey, necesitamos que el gobierno se ponga a trabajar”, agregó la persona afectada.


