Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_20fd6ad8b7
Nuevo León

Hospitalizan al alcalde de García, Manuel Guerra

El edil desde sus redes sociales solo informó que el padecimiento era algo transitorio y pronto regresará a sus funciones cotidianas

  • 30
  • Agosto
    2025

El alcalde del municipio de Garcia, Manuel Guerra Cavazos se encuentra hospitalizado, aunque no se dieron a conocer las causas. 

El edil desde sus redes sociales solo informó que el padecimiento era algo transitorio y pronto regresará a sus funciones.

“Se desoldó un cablecillo de la batería, lo pegan de nuevo y seguimos con el doble de energía, mi gente bonita. Ánimo!”, escribió Guerra en una imagen donde se ve en la cama de un hospital. 

Copia de Copy of PLANTILLAS WEB DIC (2).jpg

En los mensajes también se aclaró que no fue por otra mordida de león, como le sucedió en mayo pasado.

Otros seguidores le cuestionaron cuántos  días estaría incapacitado, a lo que el alcalde contestó que: “cero”. 

Así que indicó que pronto reanudará su agenda en el municipio de García.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_15c0370d1e
Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre
dgf_2543dc3949
Graban caída de parte del techo en antro de Monterrey
EH_DOS_FOTOS_5_8260dd810d
Asesinan a influencer Esmeralda Ferrer junto a su esposo e hijos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25243096444689_e6923e876c
La cumbre de la OCS: un contrapeso a Occidente
Tigres_1f52e2c173
¡Bajó un Ángel! Correa le da el triunfo a Tigres ante Santos
AP_25242861925104_876e04c478
Tirador de bar en Montana enfrenta cuatro cargos de asesinato
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
publicidad
×