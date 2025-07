Desde este lunes, San Pedro exigirá registro a valet parking

Ante las exigencias de los sampetrinos por la falta de confianza en los servicios de valet parking de ciertos establecimientos, el Cabildo del municipio aprobó un nuevo registro de estos negocios para tener un mejor control.

El registro será manejado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio, y los establecimientos que cuenten con valet parking deberán proporcionar los datos de quienes realizan el servicio, especificando si son empleados propios o pertenecen a alguna empresa externa, entre otros detalles.

Según la información brindada, registrar a los valet parking no generará ningún costo para los establecimientos, ya que se trata únicamente de un protocolo de seguridad.

Será a partir de este lunes que personal de la SSP acudirá a los establecimientos con servicio de valet parking para socializar los cambios al Reglamento de Movilidad, Tránsito y Seguridad Vial del municipio.

Una vez que las modificaciones sobre el registro sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado, los establecimientos tendrán un plazo de 60 días para acudir a la Dirección de Inspección y Vigilancia y presentar un listado con los nombres de las personas que desempeñan la función de valet parking.

Con estos listados, la SSP creará el registro de cada trabajador y emitirá una identificación oficial, la cual acreditará que el prestador del servicio cuenta con las competencias, capacitación, conocimientos y protocolos necesarios para ejercer la función.

Dicha identificación será otorgada por el municipio y solo será válida para el establecimiento en el que fue registrada. En caso de que haya un cambio de lugar de trabajo, se deberá acudir nuevamente al municipio para hacer la modificación correspondiente.

En algunas zonas de San Pedro es común encontrar este tipo de servicios en lugares como restaurantes, bares, entre otros.

Sin embargo, comerciantes de negocios aledaños han denunciado que algunos trabajadores de valet parking estarían vinculados con grupos de la delincuencia organizada.

En 2017, el municipio de San Pedro ya había intentado implementar un registro obligatorio de valet parking, indicando que aquellos que no se registraran no podrían brindar el servicio. La medida surgió tras reportes de robos cometidos por parte de empresas del giro; no obstante, aquella iniciativa no prosperó.

