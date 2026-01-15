Harry Styles sacará nuevo álbum en marzo tras 4 años de ausencia

Harry Styles confirmó su regreso a la música con un nuevo álbum titulado Kiss All The Time. Disco, Occasionally., proyecto que marca su vuelta a los estudios tras un periodo de pausa de cuatro años. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales oficiales y generó reacción inmediata entre sus seguidores.

El nuevo disco se convierte en el primer lanzamiento de estudio del cantante desde Harry’s House en 2022. Aunque por ahora no se han revelado todos los detalles visuales ni la lista completa de canciones, el proyecto ya forma parte de la agenda musical de 2026.

Fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Harry Styles

Kiss All The Time. Disco, Occasionally. será lanzado oficialmente el 6 de marzo de 2026. El álbum estará integrado por 12 canciones y fue producido junto a Kid Harpoon, colaborador habitual en trabajos anteriores del artista.

Este lanzamiento confirma el regreso discográfico de Harry Styles tras cuatro años sin publicar un álbum de estudio, periodo durante el cual mantuvo un perfil bajo en cuanto a nuevos proyectos musicales.

Campaña previa y pistas antes del anuncio

Previo a la confirmación oficial, la campaña de promoción incluyó mensajes crípticos que comenzaron a aparecer en carteles y espacios digitales con diferentes frases en ciudades como Nueva York, Palermo, São Paulo, Berlín y Madrid. Estas acciones despertaron especulación entre seguidores, quienes anticipaban un nuevo proyecto.

Además, se habilitó un sitio web interactivo que reforzó la expectativa antes de que el artista confirmara públicamente el álbum y su fecha de lanzamiento.

"It's all waiting there"

"Let the light in"

"Here We Go Again"

"See You Very Soon" pic.twitter.com/qrDPDLqaJV — HARRY ARGENTINA 🇦🇷 (@HStylesAR) January 12, 2026

¿Habrá gira mundial de Harry Styles en 2026?

El lanzamiento del álbum coincide con versiones sobre una posible gira mundial en 2026. Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del artista o su equipo, aunque la actividad promocional reciente ha alimentado las expectativas.

De concretarse una nueva gira, sería la primera serie de conciertos de Harry Styles desde el cierre de Love On Tour, que incluyó 169 conciertos en América del Norte, Europa, Oceanía y Asia.

¿Qué significaría la portada de 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally.'?

La bola disco suspendida en medio de un entorno oscuro y natural sugiere la idea de una fiesta que ya pasó o que solo ocurre por momentos, en sintonía con un artista que ya no vive permanentemente bajo los reflectores, sino que los enciende cuando lo necesita.

El contraste entre el brillo artificial de la esfera y el paisaje exterior remite a uno de los temas recurrentes en su narrativa: la dualidad entre la vida pública y la intimidad personal. A diferencia de eras anteriores más expansivas y coloridas, aquí Harry aparece casi fuera de pose, ajustándose los lentes y evitando la cámara, lo que puede leerse como una declaración de vulnerabilidad y honestidad, elementos que han ido ganando peso desde Fine Line y Harry’s House.

Al final parece anticipar un álbum que explora la nostalgia, los vínculos intermitentes y la madurez emocional, marcando un regreso que no busca el exceso, sino la conexión.

