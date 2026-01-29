Podcast
Nuevo León

Desmiente IMSS brote bacteriano en Clínica 6 de San Nicolás

El IMSS estatal desmintió la información que circuló este jueves sobre un presunto brote bacteriano en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar

  • 29
  • Enero
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León calificó como falsa la información que circuló este jueves sobre un presunto brote bacteriano en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 6.

A través de una tarjeta informativa, la institución rechazó categóricamente que existan pacientes contagiados o en riesgo dentro de las instalaciones del hospital ubicado en San Nicolás de los Garza.

“Es falso que haya pacientes hospitalizados por contagio de cualquier tipo de bacteria en el HGZ/MF No. 6”, informó el instituto.

El IMSS aclaró que no hay registro de pacientes hospitalizados por la supuesta bacteria difundida en redes sociales o medios digitales.

“Los nombres difundidos, de quienes supuestamente están internados actualmente en dicha unidad, no corresponden a ningún paciente al que se le esté brindando atención actualmente”, señaló el IMSS.

También descartó cualquier riesgo para los derechohabientes que ocupan actualmente una cama en dicha unidad médica. 

“Se rechaza categóricamente que exista algún riesgo para quienes en este momento ocupan una cama en el hospital”. 

La institución precisó que los nombres de las personas que supuestamente estaban internadas por este brote no corresponden a ningún paciente real bajo su atención.

El IMSS Nuevo León enfatizó que todas sus unidades operan bajo rigurosos protocolos sanitarios diseñados para prevenir y contener la propagación de agentes patógenos, con el fin de salvaguardar tanto a los pacientes como al personal de salud.

“El IMSS reitera que todas sus unidades hospitalarias siguen rigurosamente los protocolos sanitarios para reducir el riesgo de propagación de bacterias, y salvaguardar la seguridad y el bienestar de pacientes y personal de salud”.

Con esta información, la autoridad busca frenar la alarma entre los habitantes de la zona metropolitana, exhortando a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales.


