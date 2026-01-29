Podcast
Nuevo León

Celebrará IMSS campaña de vacunación en el centro de Monterrey

Con estas acciones, el Seguro Social reafirma su compromiso de reducir riesgos sanitarios y proteger el bienestar de las familias regiomontanas

  • 29
  • Enero
    2026

Con el objetivo de blindar a la población contra el sarampión y completar esquemas básicos de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León anunció una jornada especial de vacunación extramuros en el corazón de Monterrey.

La cita es este sábado 31 de enero, en un módulo que se ubicará en la Macroplaza, justo frente al Palacio Municipal de Monterrey. El servicio estará disponible tanto para derechohabientes como para el público en general en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Vacunas disponibles y grupos de edad

Personal de salud preventiva de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) aplicará los siguientes biológicos:

  • Triple Viral (SRP): Protege contra sarampión, rubéola y paperas. Dirigida a niñas y niños de 1 a 4 años, así como a personas de 10 a 49 años.

  • Esquema Básico: Refuerzos para menores de 8 años.

  • Adultos Mayores (60+): Vacuna contra el Neumococo.

  • Campaña Invernal: Dosis de Influenza para grupos vulnerables.

Una estrategia contra brotes

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo sectorial para prevenir la propagación de enfermedades virales. El IMSS subrayó que, aunque cuentan con atención permanente en sus 55 Unidades de Medicina Familiar (de 8:00 a 20:00 horas), estas brigadas en puntos estratégicos buscan facilitar el acceso a quienes no pueden acudir entre semana.

Requisito indispensable: Se exhorta a los padres de familia y tutores a presentar la Cartilla Nacional de Salud para asegurar el registro correcto de las dosis y mantener el historial clínico actualizado.

Con estas acciones, el Seguro Social reafirma su compromiso de reducir riesgos sanitarios y proteger el bienestar de las familias regiomontanas mediante la prevención directa en espacios públicos.


