Nuevo León

Denuncia Movimiento Ciudadano acoso en eventos públicos

Glen Villarreal denunció que durante un evento en San Nicolás, policías y con el argumento de falta de permisos, retiraron los toldos y las sillas del evento

  • 28
  • Enero
    2026

La bancada de Movimiento Ciudadano denunció que en diferentes ocasiones sus diputados locales han sido víctimas de acoso por parte de elementos municipales en eventos para los ciudadanos.

El caso más reciente fue el del diputado local plurinominal, Glen Villarreal, quien denunció que en el municipio de San Nicolás elementos de la policía acudieron al lugar en donde tendría charlas con vecinos para saber en qué enfocar sus próximos trabajos legislativos.

"No es un evento de programas ni de dádivas, no había despensas ni apoyos, es una audiencia ciudadana.

“Estamos inaugurando por primera vez en la historia de Nuevo León, de manera oficial, las audiencias ciudadanas de nuestra bancada, que se realizarán todos los martes en diferentes plazas, para platicar, rendir cuentas y escuchar a los vecinos; son pláticas de rendición de cuentas”, dijo Glen Villarreal.

El diputado denunció que el pasado martes se encontraba en el Parque Las Arboledas en San Nicolás, cuando elementos de la policía municipal arribaron y, con el argumento de falta de permisos para hacer el evento, les retiraron los toldos y las sillas, para que no hiciera su evento.

Ante esto, el diputado comentó que interpondrá las denuncias correspondientes en contra del municipio, ya que lo consideró como un acto de acoso directo en su contra.

La diputada coordinadora de la bancada, Sandra Pámanes, indicó que esta no es la única vez que ha sucedido este tipo de intimidaciones a sus diputados, pues en Santa Catarina a la diputada Marisol González ya le han ocurrido y a ella misma en el municipio de Monterrey también.


