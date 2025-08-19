Detienen a cuatro hombres por provocar incendio en Monterrey

La división Ambiental detuvo a cuatro individuos que presuntamente provocaron un incendio en la colonia San Bernabé IV, en Monterrey.

Al recibir la alerta de una columna de humo al interior de un predio, ubicado en la avenida Las Rocas esquina con calle Prisma, las autoridades arribaron al lugar donde lograron la detención de Héctor “N” y Juan “N”, ambos de 37 años; Fernando “N”, de 42, y José “N”, de 48.

De acuerdo con la información proporcionada, los presuntos culpables fueron sorprendidos mientras arrojaban objetos al fuego, lo que causaba que se propagara más, por lo que inmediatamente procedieron a interceptarlos.

Los cuatro detenidos puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

La División Ambiental, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, conformada por la coordinación de distintas dependencias estatales, tiene como objetivo la vigilancia, prevención y la aplicación de la normatividad en materia ambiental.

