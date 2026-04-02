Avanza estado de salud de perrito rescatado en Monterrey

El perro rescatado por el Centro de Bienestar Animal de Monterrey este martes avanza en su recuperación, luego de tener mucho tiempo viviendo en la azotea de una casa en Monterrey.

Fue después de que El Horizointe diera a conocer las condiciones en las que se encontraba esta mascota en un domicilio ubicado en la colonia Fomerrey 25 que las autoridades municipales realizaron su rescate el pasado martes.

Actualmente, este amigo de cuatro patas de nombre “Dino” se encuentra en resguardo del Centro Animal del municipio y continúa con su tratamiento para combatir una fuerte desnutrición y deshidratación a la que fue sometido por mucho tiempo.

En entrevista con el coordinador de la dependencia, Roberto Támez, relató que Dino presenta un cuadro de desnutrición al ser un ejemplar de talla mediana y tener un peso de alrededor de 12 kilos, el cual poco a poco ha ido en aumento.

Támez explicó que, aunque actualmente presenta un cuadro de desnutrición, los seguimientos continuos y el esquema de alimentación estiman que su recuperación pueda rondar un mes.

Nosotros observamos que trae deficiencias nutricionales, trae un bajo peso. El día de ayer se pesó al ingresar con nosotros y traía un peso aproximado de 12 kilos para la talla, o sea, el tamaño del animal, pues es un peso muy, muy pequeño.

La desnutrición por la cual está o en la cual está ahorita, pues cayendo, es lo que tratamos de ver; es la posibilidad de que la recuperación sea lo más rápido posible. En esta etapa puede ser hasta de un mes”, afirmó Támez.

Al llegar, Dino recibió un desparasitante interno y externo y se le vacunó contra enfermedades como parvovirus, moquillo, hepatitis e influenza; actualmente se encuentra en un periodo de observación para determinar posibles afectaciones inmunológicas y fisiológicas.

Él, también médico veterinario, añadió que existe una posibilidad de que Dino presente en un futuro problemas como disfunción renal o disfunción hepática por las condiciones en las que vivió, por lo que continuarán con las evaluaciones.

Algunas de las situaciones fisiológicas que él trae, pues desde tiempo atrás pudieran arrojarnos algunos puntos que más adelante lo veríamos, como por ejemplo alguna disfunción renal, alguna disfunción hepática, algunas situaciones por las cuales, como estaba en una azotea, estaba en un lugar que no era lo adecuado para él, pudiera ver algunas situaciones.

La desnutrición y la deshidratación constante en ocasiones llegan a dañar los riñones. Esto también tenemos que valorarlo para ver exactamente si hay alguna situación que haya comprometido su salud anterior”, agregó Támez.

Sin embargo, Dino avanza paso a paso con su recuperación y esperan que para finales de mayo tenga una recuperación completa y esté listo para acompañar a los otros ejemplares que esperan ser adoptados por una nueva familia.

Actualmente, son 15 perros los que se encuentran en la lista de adopción del Centro de Bienestar Animal de Monterrey, ubicado en el Parque España, y conforme sean adoptados, la dependencia podrá recibir más casos como el de Dino para darles una nueva vida.

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