DIF NL condena a familiar a prisión por violencia a persona mayor

El Sistema DIF Nuevo León, encabezado por Gloria Bazán, informó a la ciudadanía sobre una resolución judicial histórica que marca un precedente en la protección de las personas mayores en situación de vulnerabilidad en el estado.

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, adscrita al DIF estatal, recibió un reporte por un caso de violencia extrema, abandono y maltrato contra una persona mayor que se encontraba bajo el cuidado de su hermana, Sandra "N".

La víctima fue localizada en condiciones deplorables de higiene y salud, presentando desnutrición severa y deshidratación, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario. Posteriormente, quedó bajo resguardo de la Procuraduría en el albergue temporal Rogelio Ayala Contel.

Tras una investigación exhaustiva y el seguimiento legal correspondiente, las autoridades lograron contactar a otros familiares y, priorizando el bienestar integral de la víctima, se determinó su ingreso a una institución asistencial especializada.

Derivado de la denuncia y del trabajo coordinado entre las autoridades, el área jurídica de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de abandono de personas, imponiendo una pena de cuatro años de prisión, además de una multa económica y la reparación del daño por los gastos generados durante la atención médica.

Este caso representa la primera sentencia en Nuevo León por abandono de personas mayores, sentando un precedente jurídico y reafirmando el compromiso de las autoridades estatales y municipales en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores.

El DIF Nuevo León exhortó a la comunidad a denunciar cualquier situación de maltrato o abandono, recordando que el cuidado y bienestar de las personas mayores es responsabilidad de toda la sociedad.

Para reportes o solicitudes de apoyo, se encuentra disponible el teléfono 81 2000 7070.

