Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_1_ab823db494
Nuevo León

DIF NL condena a familiar a prisión por violencia a persona mayor

Se impuso una pena de cuatro años de prisión, además de una multa económica y la reparación del daño por los gastos generados durante la atención médica.

  • 23
  • Enero
    2026

El Sistema DIF Nuevo León, encabezado por Gloria Bazán, informó a la ciudadanía sobre una resolución judicial histórica que marca un precedente en la protección de las personas mayores en situación de vulnerabilidad en el estado.

La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, adscrita al DIF estatal, recibió un reporte por un caso de violencia extrema, abandono y maltrato contra una persona mayor que se encontraba bajo el cuidado de su hermana, Sandra "N".

La víctima fue localizada en condiciones deplorables de higiene y salud, presentando desnutrición severa y deshidratación, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario. Posteriormente, quedó bajo resguardo de la Procuraduría en el albergue temporal Rogelio Ayala Contel.

Tras una investigación exhaustiva y el seguimiento legal correspondiente, las autoridades lograron contactar a otros familiares y, priorizando el bienestar integral de la víctima, se determinó su ingreso a una institución asistencial especializada.

Derivado de la denuncia y del trabajo coordinado entre las autoridades, el área jurídica de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de abandono de personas, imponiendo una pena de cuatro años de prisión, además de una multa económica y la reparación del daño por los gastos generados durante la atención médica.

Este caso representa la primera sentencia en Nuevo León por abandono de personas mayores, sentando un precedente jurídico y reafirmando el compromiso de las autoridades estatales y municipales en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores.

El DIF Nuevo León exhortó a la comunidad a denunciar cualquier situación de maltrato o abandono, recordando que el cuidado y bienestar de las personas mayores es responsabilidad de toda la sociedad.

Para reportes o solicitudes de apoyo, se encuentra disponible el teléfono 81 2000 7070.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

pensionados_amparo_imss_d9e32a9056
Se amparan contra el IMSS en busca de una pensión digna
mdc_brooklyn_centro_de_detencion_brooklyn_nueva_york_maduro_mayo_zambada_diddy_combs_60da06fb32
Criminales en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn
CONCEDEN_AMPARO_6b2e69263f
Conceden amparo a Zhenli Ye Gon por proceso en EUA
publicidad

Últimas Noticias

deportes_djokovic_0adf435778
Djokovic iguala a Federer y suma 400 victorias en Grand Slam
EH_UNA_FOTO_2026_01_24_T112514_722_4a72e12ca6
Sheinbaum visitará este sábado Tamaulipas en su gira de trabajo
74552796_548e_4d99_abe3_f2a572046627_0a62648635
Empresa china anuncia inversión de $60 mdd en Ramos Arizpe
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
publicidad
×