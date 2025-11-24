DIF NL reúne a 763 jóvenes en Torneo Relámpago 2025

El Sistema DIF Nuevo León realizó por tecer año consecutivo el Torneo Relámpago Interespacios 2025, un evento deportivo que reunió a niñas, niños y adolescentes de diversos centros y academias, los días 22 y 23 de noviembre en el campo recreativo CEMEX, en la comunidad El Barro, en Santiago.

En total participaron 32 equipos, 16 por día, en dos categorías: de 8 a 11 años el sábado y de 12 a 15 años el domingo, sumando 763 asistentes entre jugadores y acompañantes.

La directora general del DIF Nuevo León, Gloria Bazán, acudió al torneo para convivir con los participantes, a quienes felicitó por su dedicación y los animó a mantener la disciplina dentro y fuera del deporte.

Entre los equipos participantes estuvieron: Centro DIF Azteca, Balcones de Santa Catarina, Capullos, Miguel Hidalgo, Mujeres Ilustres, Reforma, Álvaro Obregón, PAPTI Garza Nieto, PAPTI La Moderna y Valle Verde. También se sumaron los DIF municipales de General Terán, Escobedo, Bravo, García, Santiago, El Carmen, Benito Juárez, Salinas Victoria y San Pedro Garza García.

Asimismo, participaron academias invitadas como el Club de Niños y Niñas de Nuevo León, Instituto México Panamericano y Carrusel de Santiago AC.

Los campeones de la categoría 8 a 11 años fueron los jugadores de PAPTI Garza Nieto, mientras que en la categoría 12 a 15 años triunfó el representativo del DIF San Pedro Garza García.

El evento contó con el apoyo de diversos patrocinadores, entre ellos el American School Foundation of Monterrey, GONAC, INDE Nuevo León, Club Tigres y Banco de Alimentos de Cáritas. Además, el exjugador de Tigres José “La Palmera” Rivas, entrenador de fuerzas básicas del club, asistió para felicitar y motivar a las y los jóvenes deportistas.

