Cerrar X
1_2_172bc785c9
Nuevo León

DIF NL reúne a 763 jóvenes en Torneo Relámpago 2025

La directora general del DIF Nuevo León, Gloria Bazán, acudió al torneo para convivir con los participantes, a quienes felicitó por su dedicación

  • 24
  • Noviembre
    2025

El Sistema DIF Nuevo León realizó por tecer año consecutivo el Torneo Relámpago Interespacios 2025, un evento deportivo que reunió a niñas, niños y adolescentes de diversos centros y academias, los días 22 y 23 de noviembre en el campo recreativo CEMEX, en la comunidad El Barro, en Santiago.

En total participaron 32 equipos, 16 por día, en dos categorías: de 8 a 11 años el sábado y de 12 a 15 años el domingo, sumando 763 asistentes entre jugadores y acompañantes.

La directora general del DIF Nuevo León, Gloria Bazán, acudió al torneo para convivir con los participantes, a quienes felicitó por su dedicación y los animó a mantener la disciplina dentro y fuera del deporte.

5559869705258994436.jpg

Entre los equipos participantes estuvieron: Centro DIF Azteca, Balcones de Santa Catarina, Capullos, Miguel Hidalgo, Mujeres Ilustres, Reforma, Álvaro Obregón, PAPTI Garza Nieto, PAPTI La Moderna y Valle Verde. También se sumaron los DIF municipales de General Terán, Escobedo, Bravo, García, Santiago, El Carmen, Benito Juárez, Salinas Victoria y San Pedro Garza García.

Asimismo, participaron academias invitadas como el Club de Niños y Niñas de Nuevo León, Instituto México Panamericano y Carrusel de Santiago AC.

Los campeones de la categoría 8 a 11 años fueron los jugadores de PAPTI Garza Nieto, mientras que en la categoría 12 a 15 años triunfó el representativo del DIF San Pedro Garza García.

5559869705258994433.jpg

El evento contó con el apoyo de diversos patrocinadores, entre ellos el American School Foundation of Monterrey, GONAC, INDE Nuevo León, Club Tigres y Banco de Alimentos de Cáritas. Además, el exjugador de Tigres José “La Palmera” Rivas, entrenador de fuerzas básicas del club, asistió para felicitar y motivar a las y los jóvenes deportistas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_CONTEXTO_559689c808
Brindan recomendaciones previo a partido de Clásico Regio
Whats_App_Image_2025_10_29_at_1_06_02_AM_1648305376
Participan 5,000 estudiantes en el famoso ‘Trote Vaquero’
cemex_eua_panama_9876e56a59
Cemex refuerza su presencia en EUA tras venta en Panamá
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_inflacion_05bd0b8f6f
Se ubica inflación en 3.61%; influye alza en electricidad
inter_trump_d7569a339e
Cae la aprobación de Trump por su gestión económica
Whats_App_Image_2025_11_25_at_1_36_29_AM_9fe4222845
Depurarán expedientes en Tribunal de Justicia
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_18_50_PM_e5755158aa
Mexico Opera Studio retrata la realidad migrante con obra
publicidad
×