Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T065205_282_12d74579e2
Tamaulipas

Producción de aceite de oliva en Tula gana mercados en México

Esta empresa es un ejemplo de la excelencia en la producción de aceite de oliva en México, y su producto es un orgullo para la entidad

  • 28
  • Noviembre
    2025

En Tula, Tamaulipas, se encuentra el huerto de olivos más grande de México, Almazara de Tula, donde se produce aceite de oliva de alta calidad. 

El aceite de oliva es rico en beneficios para la salud, ya que ayuda a prevenir enfermedades del corazón y es recomendado por la Sociedad Mexicana de Cardiología.

Neftali Rodríguez Ramírez, encargado de la planta extractora de aceite de olivo, nos platica sobre la historia y el proceso de producción de este cultivo.

Orígenes del Proyecto

Hace 15 años, un grupo de inversionistas descubrió olivos con gran antigüedad en la escuela 117 de Tula y decidieron crear Almazara de TULA. 

El clima y el suelo de la región resultaron ideales para el cultivo de esta planta, lo que permitió la producción de aceite de oliva de alta calidad.

Producción y Variedades

Almazara de Tula produce varias marcas de aceite de oliva, ideales para freír, asar, cocinar y aderezar ensaladas. 

Certificaciones y Derivados

La empresa cuenta con certificaciones y ha desarrollado productos derivados como hoja de olivo y jabón de aceite de olivo. 

También elaboran figuras navideñas a base de aceite de olivo, lo que les ha permitido diversificar su oferta de productos.

Apoyo del Gobierno

El gobierno del estado ha sido fundamental en el impulso de esta actividad, abriendo puertas en ferias y ayudando a promocionar el producto. 

Mercado y Exportación

El principal cliente de Almazara de Tula es el atún Dolores en Mazatlán, y también se exporta a la Riviera Maya, especialmente a Cancún, donde se busca un producto 100% mexicano.

Orgullo Tamaulipeco

Esta empresa es un ejemplo de la excelencia en la producción de aceite de oliva en México, y su producto es un orgullo para Tamaulipas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_29_at_2_20_46_PM_718d981e60
Congreso designa a Jesús Govea como fiscal de Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T111942_409_bc27320f28
Finalizan bloqueos por acuerdos con agricultores y transportistas
Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_45_45_PM_72983173b3
CANACO Reynosa exige acciones urgentes ante inseguridad carretera
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_c91363565e
Pareja se salva de explosión en Pesquería por salir a cenar
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_d2f9c049c0
Se recibe única mujer inscrita del Servicio Militar en Tamaulipas
Pesqueria_059a8741b5
Menor tiene 90% de quemaduras y está en estado grave: IMSS
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×