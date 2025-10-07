Cerrar X
Nuevo León

Diputado exige solución a fallas del Instituto Registral

Javier Caballero urgió al Instituto Registral a resolver fallas y concluir la digitalización para garantizar eficiencia y seguridad jurídica

El diputado del PRI, Javier Caballero urgió al Instituto Registral y Catastral del estado que se resuelvan las fallas que se han presentado en diversas ocasiones y que se termine la digitalización para garantizar eficiencia en el servicio y salvaguardar el patrimonio de las familias nuevoleonesas. 

El también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad indicó que en los últimos meses ha habido retrasos e interrupciones en los servicios de este organismo, lo que ha afectado a las familias pues no han podido hacer diversos tramites necesarios en torno a sus patrimonios. 

“Es indispensable que el Instituto Registral y Catastral opere de manera eficiente y continua, ya que su funcionamiento incide directamente en la seguridad jurídica, el desarrollo económico y la confianza de la ciudadanía.

“Es necesario que informen los mecanismos que se están implementando para garantizar la continuidad, calidad y eficiencia en los servicios ofrecidos y medidas adoptadas para prevenir futuras interrupciones, a fin de evitar afectaciones a la ciudadanía”, dijo el diputado. 

Este punto de acuerdo se subió al pleno y fue aprobado por unanimidad de los diputados presentes. 

“Las suspensiones reiteradas de trámites no solo retrasan gestiones importantes, sino que también limitan el ejercicio de los derechos de propiedad de las personas. Es fundamental que se establezcan mecanismos que minimicen las interrupciones y fortalezcan la atención al público”, agregó Caballero.


