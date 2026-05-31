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Nacional

Incautan 916 kilos de droga oculta entre jícamas en Durango

Autoridades detuvieron a un hombre identificado como Manuel "N" sobre la carretera León Guzmán, para descubrir la droga oculta en un compartimiento

  • 31
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 916 kilogramos de presunta metanfetamina oculta dentro de una caja refrigerante cargada de jícamas en Durango.

Tras una denuncia anónima, elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) capturaron al conductor de un tractocamión en las inmediaciones del municipio de Gómez Palacio.

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Autoridades detuvieron a un hombre identificado como Manuel "N" sobre la carretera León Guzmán y descubrieron que entre las verduras se encontraron 369 cajas y contenedores de plástico en un compartimiento oculto.

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El vehículo procedía del estado de Nayarit, con destino a la ciudad de Tijuana, Baja California.

Tanto el detenido como lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Baja California, para continuar con las investigaciones correspondientes.

Aseguran más de un millón de litros de hidrocarburo en Cadereyta

Autoridades federales aseguraron más de un millón de litros de posible hidrocarburo durante un operativo realizado en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, como parte de las acciones contra el robo y almacenamiento ilegal de combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), ejecutó un cateo en un predio ubicado sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez.

Aquí te presentamos la nota completa: Aseguran más de un millón de litros de hidrocarburo en Cadereyta


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