En noviembre estarán los 4 mil camiones prometidos: Gobernador

Al hacer entrega de nuevas unidades de transporte público, el gobernador de Nuevo León Samuel García, anunció la llegada de nuevas unidades que prestarán servicio en el municipio de Salinas Victoria.

Durante el acto, en el que estuvo acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, el mandatario estatal realizó la entrega de 25 camiones para la Ruta 01 Valle del Norte-Escobedo-San Nicolás, los cuales brindarán también intermunicipal.

Señaló que la movilidad en dicha zona avanzará de forma importante, ya que a las nuevas unidades se le sumarán la duplicación de las líneas del metro y la conectividad que se tendrá con el tren del Norte.

"200 camiones al Valle de las Salinas. Estamos en Salinas, Victoria, contentos porque ya esta semana llega la tanda tan prometida para renovar todos los camiones del Valle de Las Salinas. Hoy, mañana, jueves y viernes vamos a estar entregando los camiones en el Valle de las Salinas, en el Carmen, en Escobedo y en Salinas Victoria. Esta semana terminamos de entregar la Cuenca Norte, que es de Monterrey a Escobedo y de Escobedo a Valle Las Salinas, Cienegas y el Carmen, es decir, el norte de la ciudad. Mandamos pedir más largos, porque es muy diferente la dinámica del norte a la del oriente o la del sur".

Mencionó además que del 27 de octubre al 9 de noviembre se completará la llegada de los 4 mil camiones que se adquirieron durante esta administración.

Nos llegan los últimos 300 para llegar a los 4 mil nuevos camiones prometidos, que esos van a la cuenca ahora sí del poniente, que es San Pedro, Santa Catarina, García y Monterrey Cumbres Elite. Se tiene que notar la mejora y yo por eso les digo vamos en tiempo y forma, gracias por su paciencia", mencionó el Gobernador de Nuevo León.

Por su parte Abraham Vargas, Encargado de Despacho de la Dirección del IMA (Instituto de Movilidad), explicó que no solo será para la renovación de autobuses el incremento de la flota, sino que se pondrá en operación la ruta intramunicipal, ya que por el crecimiento del municipio se tienen recorridos desde el Casco hacia sectores como Pilares.

"Esta ruta fue una de las primeras que comenzó a operar con autobuses verdes, pero dado el crecimiento del municipio ha sido necesario sustituirlo con autobuses más grandes, con una mayor cantidad o una flota más grande, pero además integrarla a esta nueva ruta municipal para atender la cobertura a las diferentes subcuencas que forman el municipio", señaló.

Por su parte el alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú, agradeció a las autoridades estatales por las nuevas urutas que ayudarán a conectar con el resto del área metropolitana.

"El Bronco" solo dejó mil 700 camiones

Durante la entrega de las nuevas unidades para el municipio de Salinas Victoria, el gobernador Samuel García recordó que en la pasada administración solo se dejaron en funcionamiento menos de dos mil camiones urbanos, además de que no se renovaron en los últimos 40 años.

El Horizonte publicó el pasado lunes que "El Bronco" dejó una crisis en movildiad en Nuevo León, al tumbar en 50% el número de camiones urbanos. y causar graves afectaciones en otros sistemas como la Ecovía y el Metro.

Dicho análisis estatal fue confirmado en entrevista por el secretario de Movildiad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal, quien aseguró que el exgobernador dejó el transporte en ruinas.

