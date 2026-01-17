Gobierno estatal pone a NL primero en discusión presupuestal

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, afirmó que el Gobierno del Estado mantiene total disposición para aprobar un Presupuesto que beneficie exclusivamente a Nuevo León y a su ciudadanía, priorizando el interés público por encima de cualquier otro.

El funcionario reiteró que el Poder Ejecutivo está abierto al diálogo con el Congreso local, siempre que exista voluntad de ambas partes para anteponer el bienestar del estado.

“De parte del Poder Ejecutivo estamos abiertos a cualquier mesa de diálogo, a buscar un acuerdo por Nuevo León respecto al Presupuesto, pero necesitamos que ellos (los diputados) estén también en la misma dinámica y, lo repito, siempre y cuando se ponga a Nuevo León por delante. “Estamos con toda la disposición de ver alguna mejora al Presupuesto; si se requiere alguna modificación, que sea por el bien de la ciudadanía, por el bien de los niños, de las señoras, de los señores, de la gente que radica en el estado; por el bien de ellos, no de los Poderes. Vamos a modificarlo con mucho gusto”, expresó.

El bienestar de la ciudadanía como eje del presupuesto

Flores Serna destacó que la propuesta presupuestal presentada por el Gobierno del Estado fue diseñada con un enfoque social, priorizando obras y programas que impacten directamente en la calidad de vida de las y los nuevoleoneses.

“Como Gobierno del Estado siempre vamos a ver primero por la gente, por eso la propuesta de Presupuesto que se hizo iba enfocada a las líneas del Metro, programas sociales, como mejorar escuelas y hospitales, antes que ver por los Poderes”, manifestó.

Llamado al diálogo con el Poder Legislativo

El Secretario General de Gobierno reiteró que el Ejecutivo estatal mantiene una postura abierta y de colaboración para construir acuerdos con el Poder Legislativo, con la finalidad de alcanzar el mejor escenario posible para el desarrollo de Nuevo León.

“Yo estos días los voy a buscar, a ver si quieren ver por el Estado y buscar un mejor escenario para Nuevo León, y siempre y cuando sea así, tienen toda la disposición del Gobierno del Estado. Aquí somos un Gobierno de puertas abiertas, de mano extendida; estamos dispuestos a dialogar, a escuchar y a ver siempre el mejor escenario para el estado de Nuevo León”, expresó el funcionario.

