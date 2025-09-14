Cerrar X
Nuevo León

En Nuevo León, el Metro será gratis por fiestas patrias

Este pasaje gratis iniciará el lunes a las 2:00 de la tarde y terminara a las 2 de la mañana del martes, así lo informó Metrorrey a través de sus redes sociales

  • 14
  • Septiembre
    2025

Durante las fiestas patrias el acceso al metro será gratis, para que todo aquel ciudadano que busque ir a las fiestas que se van a celebrar por algunos municipios y el propio Gobierno del Estado, pueda usar este transporte sin problema. 

Este pasaje gratis iniciará el lunes a las 2:00 de la tarde y terminara a las 2 de la mañana del martes, así lo informó Metrorrey a través de sus redes sociales. 

Las estaciones de Metrorrey facilitan la llegada a la Macroplaza, donde será la “Macro Fiesta Mexicana” que es celebrada por el gobierno del estado en donde se presentarán bailes folklóricos y artistas como Myriam Montemayor, La Treviñosa Banda Regia, Joss Favela y como acto principal la banda Duelo. 

De igual manera, también acerca el acceso al centro de Guadalupe en donde por las fiestas patrias habrá diferentes exposiciones de comida típica mexicana, baile folklórico y música en vivo a cargo de La Casetera, Sonora Dinamita, Paco Silva y su Tropa Colombiana en la plaza principal del municipio a partir de las 7:00 de la noche. 

Hasta el momento, solo se ha informado que tanto el pasaje gratis, como la extensión de horarios será solo para el metro y no para otros transportes de Metrorrey como transmetro o metrobus.


