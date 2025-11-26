Cerrar X
Nuevo León

En Nuevo León no hay espacio para la corrupción: Contraloría

Herrera Tello aseguró que esta postura ha guiado las acciones de la dependencia durante toda la administración, buscando que "cada falta tenga una consecuencia"

  • 26
  • Noviembre
    2025

La Contralora General, María Teresa Herrera Tello, compareció ante el Congreso del Estado en el marco de la Glosa 2025, donde sentenció que en la institución que dirige "no hay espacio para la impunidad", destacando el rigor y la transparencia en los procesos de fiscalización y sanción.

Herrera Tello aseguró que esta postura ha guiado las acciones de la dependencia durante toda la administración, buscando que "cada falta tenga una consecuencia".

En su informe, la Contralora detalló los resultados del cuarto año de Gobierno en materia de sanciones. La dependencia impuso **463 sanciones por faltas administrativas no graves** durante este periodo, sumando un total de **1,165** a lo largo de la actual administración.

Entre las medidas más significativas aplicadas se encuentran 33 suspensiones, 71 inhabilitaciones y tres destituciones.

María Teresa Herrera

En cuanto a la combate a la corrupción de alto nivel, la Unidad Anticorrupción determinó 16 casos como faltas graves y los turnó al Tribunal de Justicia Administrativa para que determine su resolución.

La titular de la Contraloría atribuyó el fortalecimiento de sus acciones a un impulso tecnológico que ha permitido incorporar sistemas de seguimiento y control de auditorías, haciendo los procesos más eficientes y transparentes.

“Impulsamos una modernización tecnológica sin precedentes, porque sabemos que la integridad requiere herramientas sólidas”, señaló Herrera Tello.

Otro punto destacado fue el incremento significativo en las denuncias ciudadanas, que pasaron de 200 a 1,690 gracias a la ampliación de los canales de reporte, incluyendo el portal "Nuevo León Incorruptible".

La Contralora informó que 1,469 de estas denuncias ya fueron concluidas, lo que refleja, a su juicio, un mayor involucramiento de la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos.


