San Pedro rinde homenaje a la Bandera de México en su día

El Municipio de San Pedro Garza García realizó una ceremonia cívica encabezada por el alcalde Mauricio Farah y con la participación de alumnos de diversos planteles educativos para honrar uno de los símbolos patrios más representativos de México y reforzar los valores de identidad, respeto y unidad nacional, en conmemoración del Día de la Bandera.

El acto oficial se llevó a cabo en la Plaza Juárez, donde se llevó a cabo la incineración de una Bandera perteneciente a la Escuela Secundaria Jesús M. Montemayor, la cual contaba con varios años en uso y, conforme a la normatividad vigente, debía ser retirada de manera digna.

Posteriormente, el edil hizo entrega de una nueva bandera a la comunidad educativa en sustitución del lábaro anterior.

“Hoy nos tocó renovar nuestra Bandera. Y con ello, pues, también renovamos el orgullo de ser mexicanos. Pero también renovamos nuestros valores, que como sociedad nos mantienen unidos y con una patria, pues, generosa y una patria muy querida por todos sus mexicanos”, expresó Farah Giacomán.

Llamado a fortalecer valores cívicos

Durante su mensaje, el alcalde recordó al exedil Mauricio Fernández, a quien describió como un amante de la patria y de la Bandera.

Asimismo, exhortó a los alumnos de la Secundaria Manuel González Rangel y de la Primaria Ignacio Zaragoza a honrar a la patria y conducirse con integridad.

“Me siento muy orgulloso de estar rodeado tanto de mi equipo de trabajo como de tantos jóvenes como ustedes que apenas están creciendo y estudiando para ser gente de bien”, señaló.

El presidente municipal afirmó que este tipo de actos fortalecen el compromiso de su administración con la formación cívica de niñas, niños y jóvenes.

“Esto me motiva muchísimo para seguir trabajando arduamente por este país que necesita gente trabajadora, honesta, pero sobre todo que vea por los intereses de la sociedad y la comunidad y así poder seguir siendo un San Pedro seguro, un San Pedro en sus primeros lugares y una ciudad de excelencia”, concluyó.

Al evento asistieron secretarios de la Administración municipal, así como integrantes del Cabildo.

