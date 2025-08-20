Cerrar X
Nuevo León

Encuentran a hombre sin vida con heridas de bala en García

Autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre con heridas de bala en una carretera de García, Nuevo León, lo que generó una intensa movilización

  • 20
  • Agosto
    2025

Una intensa movilización policiaca se registró en el municipio de García, luego del hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida, quien presuntamente presentaba heridas provocadas por arma de fuego.

El hecho ocurrió en el cruce de la carretera a Icamole y la carretera a García, donde se reportó la presencia de una persona tirada sobre el cruce antes mencionado. 

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron elementos de la policía municipal, agentes ministeriales y personal de la Guardia Nacional.

En la inspección de la escena, se localizó un casquillo percutido y se confirmó el deceso de un hombre de entre 20 y 25 años de edad, quien presentaba aparentes impactos de bala.

La víctima vestía una playera negra tipo polo, pantalón de mezclilla negro, ropa interior color azul cielo, sandalias tipo Adidas en negro con blanco y calcetines negros.

Uno de los carriles de la carretera fue parcialmente cerrado mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Se esperaba el arribo del personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y la práctica de la autopsia de ley, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.


