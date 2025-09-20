Entrega alcalde de Salinas Victorias nuevo edificio a PC
Destacó que las instalaciones han dado un impulso sin precedentes, así como el seguro de vida con el que cuentan los elementos por primera vez en su historia
- 20
-
Septiembre
2025
En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el alcalde Raúl Cantú de la Garza entregó oficialmente el nuevo edificio de Protección Civil Municipal, que promete mejorar tanto la atención a la comunidad como las condiciones laborales del personal.
El nuevo inmueble está diseñado para ser funcional y cómodo, y cuenta con:
- Área de radio y comunicaciones
- Área administrativa
- Oficina de Dirección
- Área de capacitación
- Comedor
- Sala de estar
- Dormitorios
- Área de insumos médicos
- Lavandería
- Baños completos
“Con estas instalaciones les damos espacios dignos y las herramientas necesarias para continuar su preparación, porque un servicio profesional es garantía de mayor seguridad para las familias de Salinas Victoria”, señaló el alcalde.
Además, destacó que durante esta administración se ha dado un impulso sin precedentes a la corporación.
Y por primera vez en la historia del municipio, los elementos cuentan con un seguro de vida en caso de fallecimiento en cumplimiento de su deber.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas