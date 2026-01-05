Podcast
Nuevo León

Entrega Nuevo León más de 265 mil servicios gratuitos

La Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, fortaleció su estrategia integral para acercar derechos y servicios sociales

  • 05
  • Enero
    2026

Durante 2025, la Secretaría de Igualdad e Inclusión, encabezada por Martha Herrera, fortaleció su estrategia integral para acercar derechos y servicios sociales a la población mediante las Estaciones de Servicio Público, otorgando más de 265 mil 900 servicios gratuitos en 51 municipios del estado, en beneficio directo de más de 71 mil personas.

¿Cuál es el objetivo de las Estaciones de Servicio Público?

Estas estaciones buscan brindar atención digna, cercana y oportuna, al concentrar en un solo espacio servicios y programas sociales de distintas dependencias, principalmente para comunidades en situación de vulnerabilidad, eliminando barreras de acceso y facilitando trámites esenciales.

¿Cuántas estaciones se instalaron y qué servicios ofrecen?

De acuerdo con la dependencia, durante el año se instalaron 307 Estaciones de Servicio Público en diversos municipios, permitiendo a las familias acceder a Registro Civil, atención médica gratuita, optometría con entrega de lentes, orientación legal, apoyos alimentarios, aparatos de movilidad y atención a personas con discapacidad, entre otros.

Las jornadas facilitaron el acceso y la actualización de beneficios de programas como Jefas de Familia, Hambre Cero, Impulso a Cuidadoras y Apoyo a Personas con Discapacidad, además de brindar orientación para apoyos económicos.

Esta estrategia forma parte de la Nueva Ruta, el modelo estatal de reducción de la pobreza, que articula acciones para atender de manera integral las cinco vías de la pobreza: rezago educativo, alimentación, vivienda, ingreso y trabajo, y salud, acercando soluciones concretas directamente a las comunidades.

