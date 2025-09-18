Cerrar X
Nuevo León

Entregará estado más de 200,000 kits escolares

Dicho apoyo, que incluye útiles, mochilas y tenis, busca beneficiar a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación especial en todo el estado

  • 18
  • Septiembre
    2025

El secretario de Educación, Juan Paura, anunció que, a través del programa “Ayudamos”, se entregará un total de 201,190 uniformes y kits escolares durante el ciclo 2025-2026.

Dicho apoyo, que incluye útiles, mochilas y tenis, busca beneficiar a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación especial en todo el estado.

En el evento Nuevo León Informa, el titular de Educación señaló que la meta del programa ha crecido significativamente.

Para el ciclo escolar 2022-2023, se entregaron 32,000 apoyos, y en el 2023-2025 la cifra subió a 107,294, lo que representa un crecimiento de más del triple en tres años.

En las primeras dos semanas del ciclo escolar actual, ya se han entregado 26,657 paquetes en 78 escuelas, lo que demuestra el avance del programa.

Paura destacó que este aumento va de la mano con la expansión de las escuelas de tiempo completo y de jornada ampliada, que han pasado de 282 a 1,344 desde el ciclo 2021-2022.

“Para el ciclo escolar 2025-2026 regresamos y continuaremos apoyando como ya lo hemos hecho durante estas 3 semanas del ciclo escolar actual. Nuestra meta para este ciclo es ayudar con útiles, mochilas, uniformes, tenis y apoyos alimentarios a 201,190 niñas, niños y adolescentes. Van a ser 267 escuelas de preescolar, 792 de primaria, 278 escuelas de nivel secundaria, siete escuelas de nivel especial”, señaló el secretario de Educación.

Además, Paura explicó que las escuelas de tiempo completo tienen tres objetivos principales, como es el impulsar el desarrollo de habilidades de los estudiantes, mejorar la extensión de las jornadas de aprendizaje y fortalecer las habilidades socioemocionales de los alumnos.

También destacó que Nuevo León se coloca en los primeros lugares en nivel de educación de la población económicamente activa, educación dual, educación inclusiva y el primer estado en contar con un Instituto Socioemocional.

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, resaltó que iniciativas como esta son clave para crear un “piso parejo” de oportunidades, especialmente para la primera infancia.

“En el nuevo Nuevo León ayudamos porque creemos e impulsamos a la primera infancia… Es garantizar que ninguna niña deje de ir a clases por no tener útiles, que ningún padre tenga que elegir entre pagar la luz, el gas o la mochila de sus hijos. Es garantizar que la escuela sea ese derecho que abre las puertas del día de mañana”, afirmó Acosta.


