Es Nuevo León primer lugar en todo, con la nueva Constitución

El gobernador Samuel García y demás autoridades estatales conmemoraron el tercer aniversario de la nueva Constitución Política de Nuevo León, y aseguró que con ella nuestra entidad ha logrado ser primer lugar en todo.

El mandatario estatatal dijo que la Constitución es la más verde, federalista, autónoma y actualizada de México y América Latina.

En el recinto del Antiguo Congreso Local, ubicado en el Palacio de Gobierno, afirmó que Nuevo León es el único estado pionero e innovador que se atrevió a hacer una nueva Constitución.

El gobernador encabezó el evento junto al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, e integrantes del Grupo de Acompañamiento de la Nueva Constitución.

Aclaró que cuando no hay división y cuando se pone por encima Nuevo León, se logran resultados.

Refirió que nunca en la historia de Nuevo León la policía estatal había sacado el primer lugar de confianza y desempeño, que nunca se habían reducido 77 por ciento los delitos de alto impacto y que nunca las policías municipales habían salido en primer lugar nacional como entes colegiados.

"Cuando trabajamos juntos, cuando no hay división y cuando ponemos por encima Nuevo León por sobre todo, en resumidas cuentas, somos primer lugar nacional en todo”, sostuvo.

Agradeció a todos los diputados que en el año 2022 aprobaron la nueva Constitución, y consideró que este voto de confianza le permite a la entidad alcanzar otros logros, siendo el más importante el de la seguridad pública.



"Nunca en la historia de Nuevo León la policía estatal, nueva Fuerza Civil, había sacado el primer lugar de confianza y desempeño. Nunca en la historia de Nuevo León se había reducido 77 por ciento los delitos de alto impacto. Nunca en la historia de Nuevo León habían salido las policías municipales en primer lugar nacional como entes colegiados", destacó.

Aseguró que el año transcurrido entre septiembre de 2024 a septiembre de 2025 es el mejor de los últimos 8 años en la entidad, al reducir todos los delitos.

Consideró que eso permite que una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente tenga en verde 9 de 10 indicadores.

“Ya no importa de quién sea competencia. Ahora trabajamos juntos Fiscalía y Gobierno del Estado por la seguridad y procuración de justicia. Ahora trabajamos juntos", sostuvo.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que un marco legal fuerte es la base para construir el mejor lugar para nacer, crecer y vivir.



"La última modificación que se hizo se promulgó el 16 de diciembre de 1917 como producto de la Revolución Mexicana de 1910. Tuvieron que pasar 120 años para que un gobernador tuviera la sensibilidad de reflexionar que nuestra Constitución ya no respondía a las necesidades de las personas", expuso Flores Serna.



En la conmemoración participaron representantes del Ejército Mexicano, del Tribunal Superior de Justicia, del Congreso Local y del Grupo de Acompañamiento de la Nueva Constitución.

