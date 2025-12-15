Podcast
Escobedo impulsa Pulmones Urbanos en Quintas de Anáhuac

El Municipio de Escobedo reforestó la plaza de Quintas de Anáhuac para crear espacios más verdes, mejorar el entorno y fortalecer la convivencia vecinal

  • 15
  • Diciembre
    2025

El Gobierno de Escobedo continúa fortaleciendo el programa “Pulmones Urbanos” y este sábado llegó a la colonia Quintas de Anáhuac, donde se impulsa la creación de más áreas verdes para mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias.

Siembra de árboles en la plaza

El alcalde Andrés Mijes, acompañado por vecinos del sector, inició la siembra de árboles que darán nueva vida a la plaza de la colonia, con el objetivo de convertirla en un espacio más fresco, saludable y sustentable.

LUAV9917.JPG

Durante la jornada, Mijes destacó que estas acciones forman parte de una estrategia constante para generar sombra, oxígeno y áreas de convivencia, además de contribuir al cuidado del medio ambiente y al bienestar de la comunidad.

“Un árbol no es discurso, un árbol da sombra, da oxígeno y mejora la vida diaria… eso es bienestar real”, expresó el alcalde, al subrayar el impacto directo de la reforestación en la vida cotidiana de los vecinos.

Compromiso con un desarrollo sostenible

La reforestación en Quintas de Anáhuac reafirma el compromiso del Municipio de Escobedo con un desarrollo urbano más humano y sostenible, donde la participación ciudadana es clave para preservar estos nuevos pulmones verdes.

LUAV9909.JPG

Mijes resaltó que la comunidad juega un papel central en el cuidado de los árboles, lo que no solo garantiza su supervivencia, sino que también fomenta una cultura ecológica y solidaria entre los habitantes.


