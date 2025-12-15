Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nl_presa_el_cuchillo_jpg_67b8f1e6a5
Nuevo León

AyD: Sin confirmación de uso de El Cuchillo para pago a EUA

La dependencia aseguró no saber si se utilizará agua del embalse regio para pagar la deuda con EUA, pago el cual estaba programado para iniciar este lunes

  • 15
  • Diciembre
    2025

Aunque estaba programado que este lunes iniciara el pago de agua a Estados Unidos, Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) sostuvo que hasta el momento no le han notificado si se utilizará parte del líquido de la presa El Cuchillo para ese fin.

Sin embargo, la dependencia indicó que siguen en la “defensa” para que esa agua se conserve para el consumo humano y el abasto de la zona metropolitana. 

La paraestatal que dirige Eduardo Ortegón Williamson sostuvo que tiene contacto con la Conagua para conocer cualquier determinación.

“Hasta este momento, Agua y Drenaje de Monterrey no ha recibido notificación oficial sobre la apertura de compuertas ni sobre un desfogue programado de la Presa El Cuchillo".

“Mantenemos comunicación permanente con las autoridades federales competentes y estamos atentos a cualquier determinación que se tome, siempre en el marco del respeto institucional”, expresó la dependencia.

Por la mañana, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el pago de agua acordado el viernes no pondrá en riesgo el consumo humano ni el riego agrícola, y abundó que los pagos ya estaban programados y acordados con los estados. 

Este lunes, El Horizonte publicó que Nuevo León busca blindar El Cuchillo del pago de agua, pues sus aportaciones, según AyD, “no se aprovecharían”, dado que no hay manera de enviarla ni de almacenar. 

Este lunes, la empresa dijo que seguirá pugnando por que la “prelación” de la presa sea para el consumo urbano. 

“Desde AyD reiteramos que la prioridad es la defensa del consumo humano y del abasto de agua para Nuevo León”, indicaron.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
nl_perrita_manchas_81f903af8d
¡Misión cumplida! Perrito maratonista está en Fundidora
5be7a30b_7578_4767_af38_1e2320742acc_b802f167c9
Ayúdanos a ubicar al perrito maratonista del Powerade Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_56_27_PM_46960dd980
Recorre el gobernador Monterrey con el Gran Desfile Navideño 2025
deportes_ryan_quigley_f794542b00
Sobreviviente del ataque en Nueva Orleans recibe anillo del SB
Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×