volcadura_luminaria_ramos_arizpe_78fb3d78c2
Coahuila

Volcadura en Ramos Arizpe deja una luminaria derribada

El percance vial se registró la mañana de este viernes sobre el bulevar Del Valle, en donde unidad terminó volcada y ocasionó daños a la infraestructura pública

  • 27
  • Febrero
    2026

Una volcadura registrada sobre el bulevar Del Valle, en el sector del mismo nombre en Ramos Arizpe, dejó como saldo daños materiales y una luminaria municipal derribada, sin que se reportaran personas lesionadas.

El accidente involucró un vehículo Dodge Caliber, en el que viajaban el conductor y un acompañante. 

Tras el percance, la unidad terminó volcada y ocasionó daños a la infraestructura pública.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al sitio para valorar a los ocupantes del automóvil; sin embargo, ambos resultaron ilesos y no requirieron traslado hospitalario.

Elementos de Tránsito Municipal realizaron las maniobras correspondientes para retirar el vehículo y tomar conocimiento de los hechos, a fin de deslindar responsabilidades.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona, especialmente en tramos de alta velocidad, para evitar este tipo de incidentes.

volcadura-luminaria-ramos-arizpe1.jpeg


